Tournoi King of the Hill de la NBA: respectez les chances de DeMar DeRozan

Vous avez peut-être entendu dire que le Réseau d’action est en quête pour trouver le meilleur joueur 1 contre 1 de la NBA. Jusqu’à présent, nos experts en basket-ball – Matt Moore, Rob Perez, Justin Phan et Bryan Mears – ont chacun classé leurs 64 meilleurs créateurs individuels (pour en savoir plus sur leur classement et leur analyse, cliquez ici). Jeudi, nous dévoilerons la tranche officielle et samedi, nous commencerons à jouer le tournoi sur Twitter via NBA2K pour le monde entier.

Matt est extrêmement haut sur le DeMar DeRozan dépendant du milieu de gamme dans ce format – il a classé le gardien n ° 6 dans son top 64. Matt fait son cas pour DeRozan ci-dessous.

Je ne suis pas exactement le plus grand défenseur de DeMar DeRozan, joueur de la NBA. J’ai toujours suivi à la fois ses problèmes dans les séries éliminatoires et le thème de la course de ses équipes étant surclassé avec lui sur le sol.

Même si vous ne souscrivez pas à l’idée que DeRozan blesse activement les équipes avec un style de jeu archaïque construit autour de l’isolement de milieu de gamme et de défense médiocre, il est indiscutable qu’il a fait assez en tant que meilleur ou deuxième meilleur joueur de San Antonio pour les soulever. .

En 61 matchs cette saison, DeRozan a eu un plus-moins 40 fois négatif. Cela signifie que dans 40 des 61 matchs (66% du temps), les Spurs ont été devancés avec lui sur le terrain. Les gens vont pointer du doigt les coéquipiers et l’adversaire et le plan et toutes sortes de choses, mais même si nous permettons tout cela, nous avons 40 fois sur 61 où les Spurs ont été battus par leur adversaire dans les minutes qu’il a passées sur le sol.

Il est donc étrange que je sois sur le point de capter l’ancien Raptor devenu Spur. Et pourtant nous y sommes. Mes collègues – Justin Phan, Rob Perez et Bryan Mears – ont DeRozan classé dans le bas au milieu des années 20 dans notre classement des meilleurs joueurs 1 contre 1 de la NBA.

Si vous demandez aux joueurs de la NBA, il ne sera pas au milieu de la vingtaine.

Le jeu de DeRozan est sorti d’une machine à voyager dans le temps. Il est tout droit issu du style de basket du début des années 2000 qui était affreux, moche et dominé par le milieu de gamme. Il a grandi à Compton, en Californie, adorant Kobe Bryant, et a modelé son jeu sur le Black Mamba plus que tout autre joueur de la ligue.

Vous savez à quoi Kobe était génial? Vous savez de quoi cette époque était dominée?

Isolement, basketball en tête-à-tête.

Le problème dans le contexte moderne est que le style est intrinsèquement défectueux et intrinsèquement inefficace. Bien faire dans ces ensembles de jeu signifie un plafond assez raisonnable de 1,0 point par possession, tirant quelque part à environ 45% du terrain.

DeRozan, en revanche, affiche une moyenne de 49% cette saison isolément, avec 1,11 point par possession. Il est l’élite de tout ça.

Quand vous pensez à DeRozan, c’est probablement ce que vous imaginez:

Les grosses gouttes. DeRozan centre et frappe le pull-up. Et il est excellent dans ce domaine, tirant 48% sur des sauteurs de dribble (87e centile à l’échelle de la ligue, n ° 1 parmi les joueurs avec au moins 20 tentatives).

Mais ce qui m’a vraiment surpris, c’est à quel point il est fort. Voici Tristan Thompson, un très grand grand défenseur, et DeRozan le dépasse complètement:

Souris dans la maison? Il arrive à ses places. C’est une grande chose avec ce tournoi, ou cela devrait être, et une des principales raisons pour lesquelles je le tiens si haut: DeRozan peut toujours arriver à ses places.

“D’accord,” vous dites, “mais que se passe-t-il s’il est gardé par les meilleurs?”

Que diriez-vous de LeBron James:

Ou Patrick Beverley:

Ou Draymond Green:

Ou Paul George:

Ou… oserais-je demander, Kawhi Leonard?

Maintenant, regardez, au cours de 100 possessions? DeRozan n’en finit pas assez. Il est stoppable, il est gérable, il est battable. Mais dans un match à un contre 11? Il va avoir une grande chance.

DeRozan a un million de jetons. Regardez ce qu’il donne à Ben Simmons ici:

Même défensivement, DeRozan a des problèmes, mais il a l’ensemble des meilleurs gardes avec un corps plus gros pour pouvoir gérer à l’intérieur. Il va se faire cuire, c’est pourquoi il perdra face à n’importe quel joueur d’élite et pourra se faire battre par un éventail d’autres gars.

Mais ne vous y trompez pas: DeRozan serait difficile à affronter dans un tournoi 1 contre 1 de joueurs de la NBA.

