Tournoi NBA King of the Hill: Cotes et accessoires de paris pour les 4 matchs de dimanche

Crédit photo: Tim Warner / .. Sur la photo: Blake Griffin et James Harden

05 avr.2020 à 12h27 HAE

Ce soir à 21h45 ET, le tournoi 1 contre 1 NBA King of the Hill d’Action Network se poursuivra avec quatre matchs.

Si vous avez manqué l’action de la nuit dernière, voici les flux et les résultats, ainsi que la dernière tranche.

Et voici les jeux de ce soir, avec les cotes des paris et certains accessoires pour parier avec vos amis. Bonne chance!

1. James Harden contre 16. Blake Griffin

20h30. ET

Propagé: Durcir -6,5

Moneyline: Harden -4500, Griffin +2500

Plus / moins: 15,5

Accessoires de joueur pour ce jeu…

Plus ou moins de dunks totaux: 4.5

Points de durcissement supérieurs / inférieurs dans la peinture: 7,5

Que se passera-t-il en premier: Harden arrive à 6 points contre Griffin arrive à 3 points

8. CJ McCollum contre 9. Spencer Dinwiddie

20h30. ET

Propagé: Pick’em

Moneyline: McCollum -130, Dinwiddie +100

Plus / moins: 17,5

Accessoires de joueur pour ce jeu…

Plus / moins de rebonds totaux: 10,5

Plus / moins de marge de victoire: 3,5

McCollum fera-t-il un pointeur à 3 points? Oui Non

5. Stephen Curry contre 12. Lou Williams

20h30. ET

Propagé: Curry -4,5

Moneyline: Curry -450, Williams +350

Plus / moins: 17,5

Accessoires de joueur pour ce jeu…

Plus / moins de 3 pointeurs totaux: 3,5

Points de Curry supérieurs / inférieurs dans la peinture: 6.5

Curry gagnera-t-il exactement 3, 4 ou 5 points? Oui Non

4. Jimmy Butler contre 13. Jaren Jackson Jr.

20h30. ET

Propagé: Butler -3.5

Moneyline: Butler -340, Jackson +290

Plus / moins: 17,5

Accessoires de joueur pour ce jeu…

Butler enregistrera-t-il un vol? Oui Non

Première tentative de tir: Faire / manquer

Que se passera-t-il en premier? Butler arrive à 8 points contre JJJ arrive à 6 points

