Tournoi NBA King of the Hill: Cotes et accessoires de paris pour les 4 matchs de dimanche

Crédit photo: Joe Robbins / NBAE via .. Sur la photo: Jrue Holiday et TJ Warren

29 mars 2020 à 11h43 HAE

Ce soir à 20h30 ET, le tournoi 1 contre 1 NBA King of the Hill d’Action Network se poursuivra avec quatre matchs.

Si vous avez manqué l’action de la nuit dernière, voici les flux et les résultats.

Et voici les jeux de ce soir, avec les cotes des paris et certains accessoires pour parier avec vos amis. Bonne chance!

6. DeMar DeRozan contre 11. Kristaps Porzingis

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: DeRozan -2,5

Moneyline: DeRozan -260, Porzingis +220

Plus / moins: 17,5

Accessoires de joueur pour ce jeu…

Sur / sous les blocs de Porzingis: 4.5

Sur / sous les dunks DeRozan: 2,5

Plus / moins de dribbles avant la première tentative de tir: 6.5

3. Pascal Siakam contre 14. Kyle Lowry

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Siakam -4,5

Moneyline: Siakam -650, Lowry +450

Plus / moins: 17,5

Accessoires de joueur pour ce jeu…

Blocs Siakam supérieurs / inférieurs: 3,5

Over / under Lowry 3-pointers made: 1,5

Sur / sous rebonds offensifs de Siakam: 1,5

7. Jrue Holiday contre 10. TJ Warren

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Pick’em

Moneyline: Vacances -170, Warren +140

Plus / moins: 17,5

Accessoires de joueur pour ce jeu…

Plus / moins de blocs Warren: 2,5

Plus / moins de rebonds de vacances: 3,5

Plus / moins grande avance du jeu: 3,5

2. Kyrie Irving contre 15. Domantas Sabonis

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Kyrie -4,5

Moneyline: Kyrie -650, Sabonis +450

Plus / moins: 17,5

Accessoires de joueur pour ce jeu…

Plus / moins Sabonis tirs manqués: 3,5

Sabonis aura-t-il une mise en attente / dunk d’un bloc? Oui Non

Ce qui sera plus grand: Kyrie fait 3s contre Kyrie rebonds offensifs

