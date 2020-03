Tournoi NBA King of the Hill: le jeu de Ben Simmons est parfait pour le face à face

Vous avez peut-être entendu dire que le Réseau d’action est en quête pour trouver le meilleur joueur 1 contre 1 de la NBA. Jusqu’à présent, nos experts en basket-ball – Matt Moore, Rob Perez, Justin Phan et Bryan Mears – ont chacun classé leurs 64 meilleurs créateurs individuels (pour en savoir plus sur leur classement et leur analyse, cliquez ici). Jeudi, nous dévoilerons la tranche officielle et samedi, nous commencerons à jouer le tournoi sur Twitter via NBA2K pour le monde entier.

Un joueur que Rob est le plus passionné de réussir dans ce format 1 contre 1: l’attaquant de pointe déficient de 3 points Ben Simmons, qui était n ° 9 dans son top 64. Il fait son cas pour Simmons ci-dessous.

J’ai été chargé d’expliquer davantage le fait que Ben Simmons soit classé neuvième meilleur joueur en tête-à-tête de la NBA, et je suis plus qu’heureux de prêcher un sermon au nom de Pointzilla.

D’abord et avant tout, le format du basketball individuel doit être réitéré: ce n’est pas le basket-ball NBA dans lequel cinq joueurs de chaque équipe traversent un plancher en bois de 94 par 50 pieds. C’est un sport différent. Il s’agit d’un ballon de basket sur demi-terrain avec seulement deux humains occupant tout cet espace.

Cela dit, si votre vie était en jeu, combien de joueurs de la NBA nommeriez-vous comme votre champion pour empêcher Simmons d’atteindre la jante? Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Anthony Davis (MAYBE P.J. Tucker) et c’est tout, non?

Simmons est un parfait spécimen athlétique de 6 pieds 10 pouces, 230 livres avec de meilleures poignées, plus de vitesse, plus de physique et la capacité de finir sur la jante mieux que le meneur de jeu de votre équipe.

Vous n’avez même pas besoin d’itérer votre contrepoint, il a déjà été entendu.

“Il ne peut pas tirer.”

Personne ne conteste que, pourtant, il n’en a pas besoin. Lorsque quelqu’un ne peut pas tirer, la première chose que vous faites est de vous éloigner d’eux et de leur donner un regard ouvert – osez-les pour vous prouver le contraire. Pour chaque être humain mortel qui tombe dans cette catégorie, cette stratégie fonctionne, mais pas pour Simmons.

Tout ce qui crée un espace ouvert pour Simmons est de lui permettre de commencer la séquence d’allumage dans laquelle il explose à travers la peinture, comme les canons Fast & Furious NOS sont attachés à ses quadriceps et explosent à la jante.

Toute occasion pour lui de courir en descente est terminée, et bien que reculer rendrait la plupart des défenseurs «en sécurité» – cela ne fait qu’accélérer leur destin. Les équipes de la NBA tentent cela contre lui quand il y a quatre autres joueurs sur le terrain pour aider le défenseur sur le ballon et cela ne fonctionne toujours pas la plupart du temps.

Je voudrais vous rappeler que cet homme est un meneur de jeu qui a effectué 72,2% de ses tentatives de tir, à moins d’un mètre du panier, tout au long de sa carrière. À titre de comparaison, Shaquille O’Neal a tiré 74 de cette distance.

Encore plus impressionnant, 58% de ces clichés sont sans assistance, ce qui signifie qu’il a une taille d’échantillon importante pour prouver que ces opportunités sont créées par lui-même. Simmons est capable de le faire, contre cinq défenseurs, sans coup sûr.

Imaginez maintenant que vous êtes seul contre lui.

Vous ne pouvez pas, car si vous avez essayé cela en réalité, vous seriez mort.

Il n’y a pas de gardiennage de ce titan de basket en espace ouvert. La fin.

Analyse du tournoi King of the Hill