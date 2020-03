Tournoi NBA King of the Hill: les choix de notre équipe pour les 4 matchs de dimanche

Ce soir à 20h30 ET, le tournoi 1 contre 1 NBA King of the Hill d’Action Network se poursuivra avec quatre matchs.

Si vous avez manqué l’action de la nuit dernière, voici les flux et les résultats.

Et voici les matchs de ce soir, ainsi que la façon dont nos experts NBA les envisagent. Bonne chance!

7. Jrue Holiday contre 10. TJ Warren

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Pick’em

Moneyline: Vacances -170, Warren +140

Plus / moins: 17,5

Deux des joueurs les plus sous-estimés de la ligue, c’est un match de rancune entre moi et Matt Moore. Il avait Jrue Holiday parmi les 10 meilleurs joueurs 1 contre 1 entrant dans le tournoi, alors que j’étais très haut sur Warren, que j’ai placé dans mon top 25.

Holiday a la défense et l’astuce tout autour pour attaquer n’importe qui, mais Warren est plus grand et sournoisement bon du milieu de gamme. Il y a une raison pour laquelle nous avons celui-ci comme un pick’em.

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Pick’em de vacances, vacances -170, plus de 17,5

Moore: Warren pick’em, Warren +140, Moins de 17,5

Phan: Pick’em de vacances, vacances -170, plus de 17,5

6. DeMar DeRozan contre 11. Kristaps Porzingis

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: DeRozan -2,5

Moneyline: DeRozan -260, Porzingis +220

Plus / moins: 17,5

Si vous croyez que la taille règne tout dans NBA 2K – ou seulement 1 contre 1 en général – alors vous êtes probablement intrigué par Porzingis comme dormeur dans ce tournoi.

C’est un affrontement fascinant contre DeRozan, qui est le roi du milieu de gamme et ne pourra pas espacer Porzingis comme les autres gardes ou ailes. Cela importera-t-il ou sa finesse l’emportera-t-elle finalement?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Porzingis +2,5, DeRozan -260, plus de 17,5

Moore: Porzingis +2,5, Porzingis +220, Plus de 17,5

Phan: Porzingis +2,5, DeRozan -260, plus de 17,5

2. Kyrie Irving contre 15. Domantas Sabonis

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Kyrie -4,5

Moneyline: Kyrie -650, Sabonis +450

Plus / moins: 17,5

Une bataille de taille encore plus ultime. Kyrie, qui a peut-être les meilleures poignées de l’histoire du basket-ball, semble sur mesure pour un tournoi 1 contre 1. Mais son premier match est contre un grand homme athlétique à Sabonis.

Kyrie pourra-t-elle secouer Domantas et finir sur la longueur? Ou Sabonis jouera-t-il une balle d’intimidation et reviendra-t-il avec le bouleversement choquant du premier tour?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Irving -4,5, Irving -650, plus de 17,5

Moore: Irving -4,5, Irving -650, moins de 17,5

Phan: Sabonis +4,5, Irving -650, plus de 17,5

3. Pascal Siakam contre 14. Kyle Lowry

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Siakam -4,5

Moneyline: Siakam -650, Lowry +450

Plus / moins: 17,5

C’est une bataille Raptor contre Raptor. Lowry existe depuis plus longtemps, mais Siakam est l’un des joueurs prometteurs les plus excitants de la ligue.

Est-ce que la ruse et l’expertise de Lowry lui donneront un coup de feu contre le plus grand Siakam? Ou Pascal va-t-il avaler son coéquipier et montrer qu’il est un digne 3 têtes de série dans ce tournoi?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Siakam -4,5, Siakam -650, moins de 17,5

Moore: Siakam -4,5, Siakam -650, moins de 17,5

Phan: Siakam -4,5, Siakam -650, moins de 17,5

Couverture complète: Tournoi King of the Hill d’Action