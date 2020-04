Tournoi NBA King of the Hill: les choix de notre équipe pour les 4 matchs de jeudi

Ce soir à 20h30 ET, le tournoi 1 contre 1 NBA King of the Hill d’Action Network se poursuivra avec quatre matchs. Nous diffuserons les jeux dos à dos en direct sur notre poignée Twitter et notre flux Twitch.

Si vous avez manqué l’action jusqu’à présent, voici les flux et résultats précédents.

Les jeux de ce soir sont répertoriés ci-dessous, ainsi que la façon dont nos experts NBA les envisagent. Bonne chance!

1. LeBron James contre 9. Kemba Walker

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: LeBron -5.5

Moneyline: LeBron -3000, Kemba +1800

Plus / moins: 17,5

LeBron a terminé son match de première ronde, battant Kelly Oubre, 16 têtes de série, par huit points et couvrant facilement l’écart. Kemba, quant à lui, a eu une bataille plus difficile contre Zach LaVine à 8 têtes de série, mais a finalement remporté la victoire de manière spectaculaire avec un pointeur gagnant de 2 points.

Est-ce que Kemba pourra à nouveau devenir chaud de l’extérieur ou la taille de LeBron sera-t-elle trop éprouvante dans ce match?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: LeBron -5.5, LeBron -3000, Moins de 17.5

Moore: LeBron -5.5, LeBron -3000, Moins de 17.5

4. Bradley Beal contre 12. Gordon Hayward

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Beal -2,5

Moneyline: Beal -220, Hayward +180

Plus / moins: 18,5

Dans son affrontement au premier tour, Beal n’a pas réussi à couvrir l’écart de 3,5 points, bien que le match contre Buddy Hield n’ait jamais vraiment été mis en doute. Hayward était un outsider à son premier match, choquant le tournoi avec un renversement de 15-13 en prolongation de Russell Westbrook, 5 têtes de série.

La magie de Cendrillon de Hayward va-t-elle continuer et le propulser dans le Sweet 16?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Beal -2,5, Hayward +180, plus de 18,5

Moore: Hayward +2,5, Hayward +180, plus de 18,5

3. Pascal Siakam contre 11. Kristaps Porzingis

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Siakam -2,5

Moneyline: Siakam -240, Porzingis +200

Plus / moins: 18,5

Siakam a rapidement travaillé son coéquipier, Kyle Lowry, au premier tour, gagnant par sept et couvrant l’écart. Porzingis avait également l’air bien, bouleversant DeMar DeRozan à 6 graines.

Porzingis a utilisé sa longueur extrême pour remporter la victoire surprise au premier tour; en sera-t-il de même ce soir contre l’aile de Toronto?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Porzingis +2,5, Siakam -240, plus de 18,5

Moore: Siakam -2,5, Siakam -240, plus de 18,5

2. Kyrie Irving contre 7. Jrue Holiday

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Kyrie -2,5

Moneyline: Kyrie -220, vacances +180

Plus / moins: 18,5

Kyrie est largement considéré comme le meilleur joueur 1 contre 1 livre contre livre du monde, et il a regardé la partie au premier tour, battant un Domantas Sabonis beaucoup plus gros par trois. Holiday, quant à lui, a également été éliminé par un adversaire plus important en TJ Warren, remportant son match par deux en prolongation.

Sommes-nous sur un cours intensif Kyrie vs LeBron ou Jrue choquera-t-il le monde?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Vacances +2,5, Kyrie -220, plus de 18,5

Moore: Vacances +2,5, Kyrie -220, plus de 18,5

Couverture complète: Tournoi King of the Hill d’Action