Tournoi NBA King of the Hill: les choix de notre équipe pour les 4 matchs de jeudi

Ce soir, après notre concours de pompes en direct, le tournoi NBA 1 contre 1 King of the Hill de The Action Network se poursuivra avec quatre matchs. Nous diffuserons les matchs dos à dos en direct sur notre compte Twitter.

Si vous avez manqué l’action jusqu’à présent, voici les flux et les résultats.

Et voici les matchs de ce soir, ainsi que la façon dont nos experts NBA les envisagent. Bonne chance!

1. LeBron James contre 16. Kelly Oubre

Heure: jeudi soir | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: LeBron -6,5

Moneyline: LeBron -4500, Oubre +2500

Plus / moins: 15,5

Il y avait beaucoup de gens qui ont choisi Kawhi Leonard, Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo pour gagner ce tournoi, donnant l’impression que LeBron James pourrait être sous-estimé actuellement?

Il commencera sa campagne contre une autre aile de Kelly Oubre de Phoenix, qui a connu une saison 2019-20 exceptionnelle. LeBron fléchira-t-il ses muscles tôt ou Oubre peut-il rester avec le roi?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Oubre +6,5, LeBron -4500, plus de 15,5

Moore: LeBron -6,5, LeBron -4500, moins de 15,5

Phan: Oubre +6,5, LeBron -4500, plus de 15,5

8. Zach LaVine contre 9. Kemba Walker

Heure: jeudi soir | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Pick’em

Moneyline: LaVine -130, Kemba +100

Plus / moins: 17,5

Deux des meilleurs buck-getters au monde, LaVine vs Kemba est un match heckuva de premier tour.

La différence dans celui-ci pourrait être la taille: LaVine a quelques pouces sur Kemba; va-t-il utiliser cette taille à son avantage? Ou Kemba utilisera-t-il sa ruse et sa rapidité pour marquer le bouleversement?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Choix LaVine, LaVine -130, Plus de 17,5

Moore: Choix LaVine, LaVine -130, Plus de 17,5

Phan: Choix LaVine, LaVine -130, Plus de 17,5

5. Russell Westbrook contre 12. Gordon Hayward

Heure: jeudi soir | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Westbrook -3,5

Moneyline: Westbrook -340, Hayward +290

Plus / moins: 17,5

Force contre style.

Westbrook attaquera la jante sans relâche comme d’habitude, mais il devra le faire contre le plus grand Hayward.

Est-ce que la simple force de Russ lui donnera l’avantage ou Hayward utilisera-t-il sa taille et ses compétences pour marquer le trou 12-5?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Westbrook -3,5, Westbrook -340, Moins de 17,5

Moore: Hayward +3,5, Westbrook -340, plus de 17,5

Phan: Westbrook -3,5, Westbrook -340, Moins de 17,5

4. Bradley Beal contre 13. Buddy Hield

Heure: jeudi soir | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Beal -3,5

Moneyline: Beal -450, Hield +350

Plus / moins: 17,5

Deux des meilleurs tireurs de la ligue s’affronteront au premier tour. Sera-ce une fusillade ou tenteront-ils d’attaquer la jante?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Beal -3,5, Beal -450, Moins de 17,5

Moore: Beal -3,5, Beal -450, Moins de 17,5

Phan: Rendement +3,5, Beal -450, Plus de 17,5

