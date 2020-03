Tournoi NBA King of the Hill: les choix de notre équipe pour les 4 matchs de mardi

Ce soir à 20h30 ET, le tournoi 1 contre 1 NBA King of the Hill d’Action Network se poursuivra avec quatre matchs. Nous diffuserons les jeux dos à dos en direct sur notre compte Twitter, donc assurez-vous de vous connecter à 20h30. ET.

Si vous avez manqué l’action jusqu’à présent, voici les flux et les résultats.

Et voici les matchs de ce soir, ainsi que la façon dont nos experts NBA les envisagent. Bonne chance!

6. Devin Booker contre 11. Nikola Jokic

20h30. ET

Propagé: Booker -2.5

Moneyline: Booker -220, Jokic +180

Plus / moins: 17,5

Nous avons eu des résultats différents dans ce tournoi selon l’importance de la taille. Nous aurons un autre point de données dans cette bataille ce soir lorsque Booker affrontera Jokic.

Booker peut-il endommager le périmètre et le milieu de gamme? L’efficacité de Jokic dans la peinture sera-t-elle trop convaincante?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Booker -2.5, Booker -220, Moins de 17.5

Moore: Jokic +2,5, Booker -220, plus de 17,5

Phan: Jokic +2,5, Booker -220, plus de 17,5

3. Paul George contre 14. Nikola Vucevic

20h30. ET

Propagé: George -4,5

Moneyline: George -650, Vucevic +450

Plus / moins: 17,5

Jusqu’à présent, il semble que les ailes athlétiques à double sens soient très difficiles à battre dans ce tournoi 1 contre 1, ce qui est logique. Ils ont les compétences de la plupart des gardes, mais leur taille défensive leur permet au moins de s’accrocher aux gros hommes qui meurtrissent.

PG est dans une région pleine de gros hommes; sortira-t-il victorieux ou l’un des centres qualifiés s’en sortira-t-il?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Vucevic +4,5, George -650, moins de 17,5

Moore: Vucevic +4,5, George -650, plus de 17,5

Phan: Vucevic +4,5, George -650, plus de 17,5

7. De’Aaron Fox contre 10. Bam Adebayo

20h30. ET

Propagé: Pick’em

Moneyline: Fox -140, Adebayo +120

Plus / moins: 17,5

Les coéquipiers de Kentucky, Fox et Adebayo se retrouveront sur le terrain virtuel de ce soir pour un affrontement en tête-à-tête au premier tour.

Tout le monde sait à quel point Fox peut être explosif: il est déjà l’un des gardes les plus athlétiques de toute la ligue et devrait être en mesure de finir même contre les grands hommes de ce tournoi.

Mais Bam est l’un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue, combinant longueur, taille et athlétisme – un package rare. Quel Wildcat arrivera au deuxième tour?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Bam pick’em, Bam +120, plus de 17,5

Moore: Bam pick’em, Bam +120, Moins de 17,5

Phan: Bam pick’em, Bam +120, plus de 17,5

2. Joel Embiid contre 15. Eric Bledsoe

20h30. ET

Propagé: Embiid -5.5

Moneyline: Embiid -2500, Bledsoe +1200

Plus / moins: 16,5

Parlez d’une disparité de taille.

La question pour Embiid est de savoir s’il profitera de ses nombreux atouts, en particulier contre les petits gars. S’il choisit de jouer un jeu d’ecchymoses en bas et de verrouiller la défense, il sera presque impossible de sortir.

Mais s’il essaie de jouer comme un gardien et de prendre des fadeaways inutiles, il pourrait se fâcher à tout moment. Que se passera-t-il ce soir?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Embiid -5.5, Embiid -2500, Under 16.5

Moore: Embiid -5.5, Embiid -2500, Under 16.5

Phan: Embiid -5.5, Embiid -2500, Under 16.5

