Tournoi NBA King of the Hill: les choix de notre équipe pour les 4 matchs de mercredi

Ce soir à 20h30 ET, le tournoi 1 contre 1 NBA King of the Hill d’Action Network se poursuivra avec quatre matchs. Nous diffuserons les jeux dos à dos en direct sur notre compte Twitter, donc assurez-vous de vous connecter à 20h30. ET.

Si vous avez manqué l’action jusqu’à présent, voici les flux et les résultats.

Et voici les matchs de ce soir, ainsi que la façon dont nos experts NBA les envisagent. Bonne chance!

6. Jaylen Brown contre 11. Trae Young

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Brun -2,5

Moneyline: Brun -260, Jeune +220

Plus / moins: 17,5

Le match de chapiteau de ce soir opposera deux des étoiles montantes de la ligue à Brown à Boston et à Young à Atlanta.

Nous avons vu beaucoup de facteur de taille dans ce cadre, et Brown a définitivement un avantage contre le léger Young. Est-ce que cela prouvera trop ou Trae peut-il se détacher et dépasser l’aile des Celtics?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Brun -2,5, Brun -260, Moins de 17,5

Moore: Trae +2,5, Trae +220, plus de 17,5

Phan: Brun -2,5, Brun -260, Plus de 17,5

3. Jayson Tatum contre 14. Fred VanVleet

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Tatum -4,5

Moneyline: Tatum -800, VanVleet +500

Plus / moins: 17,5

L’un des jeunes joueurs les plus prometteurs de la ligue, Jayson Tatum, affrontera au premier tour l’un des héros des éliminatoires de la NBA 2019 à Fred VanVleet de Toronto.

Tatum est un 3-graines pour une raison: il a la longueur, la taille, les compétences de manipulation de balle et le beau toucher nécessaires dans un cadre 1 contre 1. La seule raison pour laquelle il n’est pas classé plus haut est simplement parce qu’il est si jeune et qu’il se développe encore.

Va-t-il commencer sa campagne de tournoi fort ou FVV tiendra-t-il la sienne?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: FVV +4,5, Tatum -800, plus de 17,5

Moore: Tatum -4,5, Tatum -800, moins de 17,5

Phan: Tatum -4,5, Tatum -800, moins de 17,5

7. Donovan Mitchell contre 10. Klay Thompson

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Pick’em

Moneyline: Mitchell -140, Klay +120

Plus / moins: 17,5

Peut-être le match le plus fascinant de la nuit, Mitchell à 7 graines essaiera d’utiliser ses compétences de maniement du ballon et son cadre solide pour battre Klay à 10 graines, l’un des meilleurs défenseurs 1 contre 1 de la ligue et évidemment l’un des meilleurs tireurs de tous. temps.

La seule véritable faiblesse de Klay dans ce cadre est sa maniabilité du ballon et sa capacité à créer son propre coup; cela importera-t-il ce soir?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Mitchell Pick’em, Mitchell -140, Moins de 17,5

Moore: Klay pick’em, Klay +120, Moins de 17,5

Phan: Klay pick’em, Klay +120, Plus de 17,5

2. Kevin Durant contre 15. Eric Gordon

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Durant -6,5

Moneyline: Durant -2500, Gordon +1200

Plus / moins: 16,5

Durant est sur la touche depuis des mois, mais il est en pleine santé au sein de nos sims NBA 2K et devrait donc être l’un des favoris du tournoi.

Il a un match qu’il devrait dominer sur le papier étant donné son avantage de taille extrême sur le gardien de tir de Houston Eric Gordon. Mais peut-il étendre la tête et couvrir 6,5 dans un match à 11?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Durant -6,5, Durant -2500, Moins de 16,5

Moore: Durant -6,5, Durant -2500, Moins de 16,5

Phan: Durant -6,5, Durant -2500, Moins de 16,5

