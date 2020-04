Tournoi NBA King of the Hill: les choix de notre équipe pour les 4 matchs de samedi

Ce soir à 20h30 ET, le tournoi 1 contre 1 NBA King of the Hill d’Action Network se poursuivra avec quatre matchs. Nous diffuserons les jeux dos à dos en direct sur notre poignée Twitter et notre flux Twitch.

Si vous avez manqué l’action jusqu’à présent, voici les flux et résultats précédents.

Les jeux de ce soir sont répertoriés ci-dessous, ainsi que la façon dont nos experts NBA les envisagent. Bonne chance!

1. James Harden contre 9. Spencer Dinwiddie

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Durcir -5,5

Moneyline: Harden -2500, Dinwiddie +1500

Plus / moins: 17,5

Harden était le 1 tête de série qui est allé un peu sous le radar dans nos tranches d’avant-tournoi, et il avait l’air fort au premier tour. Il arrivait à son pas en arrière 3 points 2 points à volonté, ce qui pourrait être une grande différence dans le tournoi et ce soir contre Dinwiddie.

Dinwiddie tirera-t-il le bouleversement colossal ou The Beard continuera-t-il de rouler?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Dinwiddie +5,5, Harden -2500, Moins de 17,5

Phan: Dinwiddie +5,5, Harden -2500, Plus de 17,5

Moore: Dinwiddie +5,5, Harden -2500, Plus de 17,5

5. Stephen Curry contre 13. Jaren Jackson Jr.

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Curry -2,5

Moneyline: Curry -190, JJJ +160

Plus / moins: 18,5

Quel match fascinant. Steph, le meilleur tireur de l’histoire de la NBA, devra vraiment secouer Jackson, qui a la longueur et la rapidité pour le suivre tout autour du sol.

Et à l’autre bout, Steph pourra-t-il arrêter l’affichage de JJJ?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: JJJ +2,5, JJJ +160, Moins de 18,5

Phan: JJJ +2,5, Steph -190, plus de 18,5

Moore: JJJ +2,5, Steph -190, plus de 18,5

11. Nikola Jokic contre 14. Nikola Vucevic

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Jokic -2,5

Moneyline: Jokic -190, Vucevic +160

Plus / moins: 18,5

Une bataille faite pour Twitter NBA: Nikola vs Nikola.

Les deux ont surpris en tant que têtes de série à deux chiffres au premier tour et devront maintenant faire tout leur possible pour que la course de Cendrillon passe dans le Sweet 16.

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Jokic -2,5, Jokic -190, Moins de 18,5

Phan: Jokic -2,5, Jokic -190, Moins de 18,5

Moore: Jokic -2,5, Jokic -190, Moins de 18,5

2. Joel Embiid contre 10. Bam Adebayo

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Embiid -3.5

Moneyline: Embiid -360, Adebayo +300

Plus / moins: 17,5

Une autre bataille des grands, Embiid à 2 graines affrontera l’un des joueurs les plus sous-estimés de la NBA à Adebayo à Miami.

La force d’Embiid s’avérera-t-elle trop pour Bam?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Bam +3,5, Embiid -360, plus de 17,5

Phan: Embiid -3.5, Embiid -360, Under 17.5

Moore: Bam +3,5, Embiid -360, plus de 17,5

