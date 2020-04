Tournoi NBA King of the Hill: les choix de notre équipe pour les 4 matchs de samedi

Ce soir à 20h30 ET, le tournoi 1 contre 1 NBA King of the Hill d’Action Network se poursuivra avec quatre matchs. Nous diffuserons les jeux dos à dos en direct sur notre poignée Twitter et notre flux Twitch.

Si vous avez manqué l’action jusqu’à présent, voici les flux et les résultats.

Et voici les matchs de ce soir, ainsi que la façon dont nos experts NBA les envisagent. Bonne chance!

6. Brandon Ingram contre 11. Jamal Murray

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Ingram -3,5

Moneyline: Ingram -340, Murray +290

Plus / moins: 17,5

Les joueurs qui semblent particulièrement performants dans ce cadre 1 contre 1 ressemblent beaucoup à Brandon Ingram: des ailes longues et qualifiées qui peuvent rivaliser avec n’importe qui.

Avons-nous sous-ensemencé Ingram à 6 heures? Va-t-il le prouver lors de son premier match contre le gardien de Denver, Jamal Murray, trop petit?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Ingram -3,5, Ingram -340, moins de 17,5

Moore: Ingram -3,5, Ingram -340, moins de 17,5

3. Ben Simmons contre 14. Danilo Gallinari

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Simmons -4,5

Moneyline: Simmons -650, Gallinari +450

Plus / moins: 17,5

Simmons était l’un de nos chouchous dans notre contenu pré-tournoi. Il semble être un ajustement parfait pour un tournoi 1 contre 1. Il est un meneur de jeu dans un grand corps, et il est déjà à un niveau de défense All-NBA.

Va-t-il nous donner raison dès le premier tour de ce soir?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Gallinari +4,5, Simmons -650, plus de 17,5

Moore: Gallinari +4,5, Simmons -650, plus de 17,5

7. Chris Paul contre 10. Khris Middleton

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Pick’em

Moneyline: CP3 -140, Middleton +120

Plus / moins: 17,5

L’un des meilleurs affrontements du premier tour, nous avons une bataille de la C / Khrises.

Comment le CP3 – l’un des meilleurs gardiens de points de l’histoire de la NBA mais à l’arrière de sa carrière – s’en sortira-t-il face à la longueur du roi de milieu de gamme Middleton?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Choix de Middleton, Middleton +120, moins de 17,5

Moore: Choix de Middleton, Middleton +120, plus de 17,5

2. Anthony Davis contre 15. LaMarcus Aldridge

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Davis -5,5

Moneyline: Davis -3500, Aldridge +2500

Plus / moins: 16,5

L’un des rares affrontements au premier tour, nous verrons à quoi ressemble AD contre un gars qu’il ne peut pas intimider.

Aldridge deviendra-t-il chaud dans le milieu de gamme ou AD prendra-t-il le relais?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Davis -5,5, Davis -3500, moins de 16,5

Moore: Davis -5,5, Davis -3500, moins de 16,5

Couverture complète: Tournoi King of the Hill d’Action