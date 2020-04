Tournoi NBA King of the Hill: les choix de notre équipe pour les 4 matchs de vendredi

Ce soir à 20h30 ET, le tournoi 1 contre 1 NBA King of the Hill d’Action Network se poursuivra avec quatre matchs. Nous diffuserons les jeux dos à dos en direct sur notre poignée Twitter et notre flux Twitch.

Si vous avez manqué l’action jusqu’à présent, voici les flux et résultats précédents.

Les jeux de ce soir sont répertoriés ci-dessous, ainsi que la façon dont nos experts NBA les envisagent. Bonne chance!

1. Giannis Antetokounmpo contre 8. Shai Gilgeous-Alexander

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Giannis -5,5

Moneyline: Giannis -3500, SGA +2000

Plus / moins: 17,5

SGA est l’un des gardes les plus longs de la NBA, mais Giannis est dans un univers entièrement différent en tant qu’aile imparable de près de 7 pieds.

La longueur de Giannis s’avérera probablement trop, c’est pourquoi il est répertorié comme un grand favori de 5,5 points. Est-ce trop de points ou va-t-il couvrir?

Voici les choix de notre personnel…

Phan: Giannis -5,5, Giannis -3500, Moins de 17,5

Moore: Giannis -5,5, Giannis -3500, Moins de 17,5

4. Karl-Anthony Towns contre 5. Zion Williamson

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Villes -2,5

Moneyline: Villes -170, Sion +150

Plus / moins: 18,5

Peut-être le match du tournoi jusqu’à présent, deux des meilleurs grands hommes de la ligue s’affronteront dans le match 4-5 de la région de Giannis.

Les villes ont la hauteur et la sagesse de plus d’années dans la ligue, mais Sion donnerait même des problèmes aux dieux grecs avec son athlétisme.

Voici les choix de notre personnel…

Phan: KAT -2,5, KAT -170, moins de 18,5

Moore: KAT -2,5, KAT -170, moins de 18,5

3. Ben Simmons contre 6. Brandon Ingram

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Simmons -2,5

Moneyline: Simmons -190, Ingram +160

Plus / moins: 18,5

Simmons contre Ingram est l’un des débats les plus populaires dans le monde Twitter de la NBA, et nous les verrons s’affronter ce soir en terre virtuelle.

Simmons continuera-t-il à intimider complètement son chemin vers la jante et à verrouiller les joueurs de l’autre côté? Ou la longueur et l’artisanat d’Ingram lui donneront-ils une longueur d’avance?

Voici les choix de notre personnel…

Phan: Simmons -2,5, Simmons -190, moins de 18,5

Moore: Simmons -2,5, Simmons -190, plus de 18,5

2. Anthony Davis contre 10. Khris Middleton

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Davis -4,5

Moneyline: Davis -800, Middleton +500

Plus / moins: 17,5

Middleton a réussi à bouleverser Chris Paul, sept têtes de série, au premier tour, mais il aura du pain sur la planche au deuxième tour contre Anthony Davis, qui pourrait être le joueur le plus sous-estimé du tournoi.

Middleton en fera-t-il un jeu ou AD sortira-t-il?

Voici les choix de notre personnel…

Phan: Middleton +5,5, AD -800, plus de 17,5

Moore: AD -5,5, AD -800, moins de 17,5

Couverture complète: Tournoi King of the Hill d’Action