Tournoi NBA King of the Hill: les choix de notre équipe pour les Sweet 16 Games de lundi

Crédit:

Crédit photo: Andrew D. Bernstein / NBAE via .. Sur la photo: Jaylen Brown et Kevin Durant

13 avr.2020 17 h 03 HAE

Ce soir à 20h30 ET, le tournoi NBA 1 contre 1 King of the Hill d’Action Network se poursuivra avec deux matchs. Nous diffuserons les jeux dos à dos en direct sur notre poignée Twitter et notre flux Twitch.

Si vous avez manqué l’action jusqu’à présent, voici les flux et résultats précédents.

Les jeux de ce soir sont répertoriés ci-dessous, ainsi que la façon dont nos experts NBA les envisagent. Bonne chance!

1. Kawhi Leonard contre 4. Damian Lillard

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Kawhi -4.5

Moneyline: Kawhi -700, Lillard +500

Plus / moins: 17,5

Nous en sommes à des affrontements incroyablement juteux, et il n’y a pas de meilleur exemple que Kawhi – notre pré-tournoi de tête de série n ° 1 – contre Lillard, qui a été un héros jusqu’à présent.

Les deux premiers matchs de Lillard se sont tous les deux terminés par deux points gagnants. Va-t-il garder la magie?

Voici les choix de notre personnel…

Phan: Lillard +4,5, Kawhi -700, plus de 17,5

Moore: Lillard +4,5, Lillard +500, plus de 17,5

2. Kevin Durant contre 6. Jaylen Brown

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Durant -4,5

Moneyline: Durant -800, marron +600

Plus / moins: 17,5

Jaylen a choqué beaucoup de téléspectateurs et de parieurs en éliminant son coéquipier des Celtics Jayson Tatum en huitièmes de finale. Ce soir, la tâche est beaucoup plus difficile pour Kevin Durant, qui a traversé les deux premiers tours.

Jaylen réussira-t-il un autre bouleversement ou KD s’occupera-t-il des affaires?

Voici les choix de notre personnel…

Phan: Durant -4,5, Durant -800, Moins de 17,5

Moore: Durant -4,5, Durant -800, Moins de 17,5

Couverture complète: Tournoi King of the Hill d’Action