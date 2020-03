Tournoi NBA King of the Hill: les choix de notre personnel pour les 4 matchs de lundi

Ce soir à 20h30 ET, le tournoi 1 contre 1 NBA King of the Hill d’Action Network se poursuivra avec quatre matchs. Nous diffuserons les jeux dos à dos en direct sur notre compte Twitter, donc assurez-vous de vous connecter à 20h30. ET.

Si vous avez manqué l’action jusqu’à présent, voici les flux et les résultats.

Et voici les matchs de ce soir, ainsi que la façon dont nos experts NBA les envisagent. Bonne chance!

1. Giannis Antetokounmpo contre 16. Aaron Gordon

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Giannis -6,5

Moneyline: Giannis -5000, Gordon +3000

Plus / moins: 15,5

Le match 1 contre 16 de ce soir est l’une des deux ailes les plus explosives de la ligue.

Giannis semble construit pour ce tournoi en tête-à-tête compte tenu de ses compétences en tant que gardien de ballon de près de 7 pieds qui est également déjà l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. C’est un joueur complètement unique et présente des problèmes de match pour chaque adversaire.

Gordon peut-il utiliser son athlétisme pour accrocher ou Giannis va-t-il simplement le maîtriser en attaquant la jante?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Gordon +6,5, Giannis -5000, plus de 15,5

Moore: Giannis -6,5, Giannis -5000, Moins de 17,5

Phan: Giannis -6,5, Giannis -5000, Moins de 17,5

8. Caris LeVert contre 9. Shai Gilgeous-Alexander

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Pick’em

Moneyline: SGA -130, LeVert +100

Plus / moins: 17,5

Deux des hors-gardes les plus sous-estimés de la ligue s’affronteront dans le match 8 contre 9 de la région de Giannis.

Je m’attendais à ce que LeVert soit un choix quelque peu à la mode dans ce tournoi étant donné ses compétences de meneur de jeu dans un corps de la taille d’une aile, mais il se heurte à une image miroir dans SGA, qui est de la même taille et a également des compétences de garde.

Celui-ci se sent vraiment bien en tant que pick’em et devrait être un jeu amusant à regarder.

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Choix LeVert, LeVert +100, moins de 17,5

Moore: Choix SGA, SGA -130, plus de 17,5

Phan: Choix SGA, SGA -130, plus de 17,5

5. Zion Williamson contre 12. Derrick Rose

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Sion -3,5

Moneyline: Zion -340, Rose +290

Plus / moins: 17,5

La boule de bowling humaine Zion Williamson, qui est déjà l’un des attaquants les plus redoutés de la jante de la NBA, affrontera Derrick Rose, qui était également craint plus tôt dans sa carrière en tant que meneur de jeu.

Rose a ajouté de l’artisanat à son jeu après ses blessures en début de carrière, mais il devra canaliser une partie de cet athlétisme pour correspondre à Zion, qui a un énorme avantage de taille ici. Sera-ce la différence?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Zion -3,5, Zion -340, moins de 17,5

Moore: Rose +3,5, Zion -340, plus de 17,5

Phan: Zion -3,5, Zion -340, moins de 17,5

4. Karl-Anthony Towns contre 13. Carmelo Anthony

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Villes -4,5

Moneyline: Villes -450, Carmelo +350

Plus / moins: 17,5

Vous ne pouvez pas avoir de tournoi 1 contre 1 et ne pas inclure Melo.

Il a cependant fait un match difficile au premier tour, car il ne pourra pas reculer KAT et accéder à ce fadeaway breveté comme il le pourrait contre une aile ou un garde plus petit.

Les villes domineront-elles à l’intérieur? Melo frappera-t-il suffisamment de sauteurs pour rester compétitif?

Voici les choix de notre personnel…

Wob: Melo +4,5, KAT -450, plus de 17,5

Moore: KAT -4,5, KAT -450, moins de 17,5

Phan: Melo +4,5, KAT -450, plus de 17,5

