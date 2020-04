Tournoi NBA King of the Hill: paris et cotes pour les 2 matchs de mercredi

Crédit:

Crédit photo: David Sherman / NBAE via .. Sur la photo: Giannis Antetokounmpo et Karl-Anthony Towns

15 avr.2020 11 h 04 HAE

Ce soir à 20h30 ET, le tournoi NBA 1 contre 1 King of the Hill d’Action Network se poursuivra avec deux matchs.

Si vous avez manqué l’une des actions, voici les flux et les résultats, ainsi que la dernière tranche.

Et voici les jeux de ce soir, avec les cotes des paris et certains accessoires pour parier avec vos amis. Bonne chance!

1. Giannis Antetokounmpo contre 4. Karl-Anthony Towns

Propagé: Giannis -4,5

Moneyline: Giannis -700, Villes +500

Plus / moins: 17,5

2. Anthony Davis contre 3. Ben Simmons

Propagé: AD -3,5

Moneyline: AD -400, Simmons +300

Plus / moins: 17,5

Couverture complète: Tournoi King of the Hill d’Action