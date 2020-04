Tournoi NBA King of the Hill: paris et cotes pour les 4 matchs de jeudi

Crédit:

Crédit photo: Nathaniel S. Butler / NBAE via .. Sur la photo: LeBron James et Kemba Walker

09 avr.2020 09:46 HAE

Ce soir à 20h30 ET, le tournoi 1 contre 1 NBA King of the Hill d’Action Network se poursuivra avec quatre matchs.

Si vous avez manqué l’une des actions, voici les flux et les résultats, ainsi que la dernière tranche.

Et voici les jeux de ce soir, avec les cotes des paris et certains accessoires pour parier avec vos amis. Bonne chance!

1. LeBron James contre 9. Kemba Walker

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: LeBron -5.5

Moneyline: LeBron -3000, Kemba +1800

Plus / moins: 17,5

4. Bradley Beal contre 12. Gordon Hayward

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Beal -2,5

Moneyline: Beal -220, Hayward +180

Plus / moins: 18,5

3. Pascal Siakam contre 11. Kristaps Porzingis

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Siakam -2,5

Moneyline: Siakam -240, Porzingis +200

Plus / moins: 18,5

2. Kyrie Irving contre 7. Jrue Holiday

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Kyrie -2,5

Moneyline: Kyrie -220, vacances +180

Plus / moins: 18,5

Accessoires de joueur pour ce jeu…

