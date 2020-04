Tournoi NBA King of the Hill: paris et cotes pour les 4 matchs de jeudi

Crédit:

02 avr.2020 à 12h38 HAE

Ce soir, après notre diffusion en direct en pushup, le tournoi NBA 1 contre 1 King of the Hill d’Action Network se poursuivra avec quatre matchs. Nous diffuserons les matchs dos à dos en direct sur notre compte Twitter.

Si vous avez manqué l’action de la nuit dernière, voici les flux et les résultats, ainsi qu’un support mis à jour pour le tournoi.

Et voici les jeux de ce soir, avec les cotes des paris et certains accessoires pour parier avec vos amis. Bonne chance!

1. LeBron James contre 16. Kelly Oubre

Heure: jeudi soir | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: LeBron -6,5

Moneyline: LeBron -4500, Oubre +2500

Plus / moins: 15,5

Accessoires de joueur pour ce soir…

Est-ce que LeBron gagnera exactement 5, 6 ou 7 points? Oui Non

Sur / sous les dunks LeBron: 3,5

Points Oubre sur / sous la peinture: 2,5

8. Zach LaVine contre 9. Kemba Walker

Heure: jeudi soir | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Pick’em

Moneyline: LaVine -130, Kemba +100

Plus / moins: 17,5

Accessoires de joueur pour ce soir…

Plus / moins de marge de victoire: 3,5

Sur / sous les dunks LaVine: 1,5

Plus / moins de Kemba vole + bloque: 0,5

5. Russell Westbrook contre 12. Gordon Hayward

Heure: jeudi soir | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Westbrook -3,5

Moneyline: Westbrook -340, Hayward +290

Plus / moins: 17,5

Accessoires de joueur pour ce soir…

Est-ce que Westbrook gagnera exactement 2, 3 ou 4 points? Oui Non

Sur / sous les dunks de Westbrook: 2,5

Sera un 3-pointeur être fait? Oui Non

4. Bradley Beal contre 13. Buddy Hield

Heure: jeudi soir | Regardez @ActionNetworkHQ

Propagé: Beal -3,5

Moneyline: Beal -450, Hield +350

Plus / moins: 17,5

Accessoires de joueur pour ce soir…

Y aura-t-il un point marqué dans les 8,5 premières secondes? Oui Non

Plus / moins total fait 3s: 1,5

Plus / moins de points totaux dans la peinture: 10,5

Couverture complète: Tournoi King of the Hill d’Action