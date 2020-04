Tournoi NBA King of the Hill: paris et cotes pour les 4 matchs de samedi

Crédit:

Crédit photo: Jonathan Bachman / .. Sur la photo: Brandon Ingram

04 avr.2020 à 12h51 HAE

Ce soir à 20h30 ET, le tournoi 1 contre 1 NBA King of the Hill d’Action Network se poursuivra avec quatre matchs.

Si vous avez manqué l’action de la nuit dernière, voici les flux et les résultats.

Et voici les jeux de ce soir, avec les cotes des paris et certains accessoires pour parier avec vos amis. Bonne chance!

6. Brandon Ingram contre 11. Jamal Murray

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Ingram -3,5

Moneyline: Ingram -340, Murray +290

Plus / moins: 17,5

Accessoires de joueur pour ce jeu…

Sur / sous les dunks d’Ingram: 2,5

Murray fera-t-il un pointeur à 3 points? Oui Non

Que se passera-t-il en premier: Ingram arrive à 8 points contre Murray arrive à 6 points

3. Ben Simmons contre 14. Danilo Gallinari

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Simmons -4,5

Moneyline: Simmons -650, Gallinari +450

Plus / moins: 17,5

Accessoires de joueur pour ce jeu…

Plus ou moins de dunks totaux: 3,5

Points Gallinari sur / sous la peinture: 4.5

Est-ce que Simmons gagnera exactement 3, 4 ou 5 points? Oui Non

7. Chris Paul contre 10. Khris Middleton

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Pick’em

Moneyline: CP3 -140, Middleton +120

Plus / moins: 17,5

Accessoires de joueur pour ce jeu…

Première tentative de tir: Faire contre manquer

Plus / moins de vols + blocs: 3,5

Le panier gagnant du jeu utilisera-t-il le panneau? Oui Non

2. Anthony Davis contre 15. LaMarcus Aldridge

20h30. ET | Regardez @ActionNetworkHQ & Twitch

Propagé: Davis -5,5

Moneyline: Davis -3500, Aldridge +2500

Plus / moins: 16,5

Accessoires de joueur pour ce jeu…

Plus / moins de vols + blocs: 5.5

Plus / moins de dunks Davis: 2,5

Que se passera-t-il en premier? Davis obtient à 6 points contre Aldridge obtient à 3 points

