Tournoi NBA King of the Hill: paris et cotes pour les 4 matchs de samedi

Crédit:

Crédit photo: Abbie Parr / .. Sur la photo: D’Angelo Russell et Damian Lillard

28 mars 2020 à 09h49 HAE

Ce soir vers 20h30 ET, le tournoi 1 contre 1 NBA King of the Hill d’Action Network va commencer!

Quelques détails si vous l’avez manqué: nous avons compilé une tranche de 64 joueurs pour déterminer le meilleur joueur 1 contre 1 de la NBA, et nous allons simuler des jeux à partir de la tranche chaque jour sur NBA 2K20. Et la meilleure nouvelle: nous diffuserons chaque jeu sur notre poignée Twitter, afin que vous puissiez faire des paris avec des amis et transpirer ensemble.

En fait, ce n’était pas la meilleure nouvelle. Voici: nous organisons un concours d’accessoires dans notre application, et nous offrons 5 000 $ si vous réussissez tous les jeux du premier tour. Nous distribuons également du swag d’action, alors assurez-vous de participer avant les matchs de ce soir pour être éligible.

Quoi qu’il en soit, voici les jeux de ce soir, ainsi que les cotes de paris et certains accessoires pour parier avec vos amis. Bonne chance!

Participez à notre concours King of the Hill Round 1 pour votre chance de gagner 5 000 $ en espèces.

1. Kawhi Leonard contre 16. Jonathan Isaac

Propager: Kawhi -6,5

Moneyline: Kawhi -5000, Isaac +3000

Plus / moins: 15,5

Accessoires de joueur pour ce jeu…

Plus / moins combinés interceptions et blocs: 9.5

Plus / moins de dunks pour Kawhi: 3,5

Plus / moins de rebonds pour Isaac: 11,5

8. Tobias Harris contre 9. Ja Morant

Propager: Pick’em

Moneyline: Harris -130, Morant +100

Plus / moins: 17,5

Accessoires de joueur pour ce jeu…

Des dunks sur / sous pour Harris: 2,5

Plus / moins de rebonds pour Morant: 8.5

Harris fera-t-il sa première tentative de tir? Oui Non

5. Luka Doncic contre 12. Will Barton

Propager: Luka -4,5

Moneyline: Luka -450, Barton +350

Plus / moins: 17,5

Accessoires de joueur pour ce jeu…

Nombre total / supérieur de dunks: 3,5

Le premier panier fait frappera-t-il le panneau? Oui Non

Est-ce que Luka gagnera par 4, 5 ou 6 points? Oui Non

4. Damian Lillard contre 13. D’Angelo Russell

Propager: Lillard -3,5

Moneyline: Lillard -400, Russell +320

Plus / moins: 17,5

Accessoires de joueur pour ce jeu…

Sur / sous combiné 3 points combiné fait: 3,5

Sur / sous rebonds combinés offensifs: 2,5

Plus / moins de temps restant sur l’horloge de tir du premier panier fait: 34,5

