Tournoi NBA King of the Hill: Zion Williamson mérite déjà une place parmi les grands de la ligue

Vous avez peut-être entendu dire que le Réseau d’action est en quête pour trouver le meilleur joueur 1 contre 1 de la NBA. Jusqu’à présent, nos experts en basket-ball – Matt Moore, Rob Perez, Justin Phan et Bryan Mears – ont chacun classé leurs 64 meilleurs créateurs individuels (pour en savoir plus sur leur classement et leur analyse, cliquez ici). Jeudi, nous dévoilerons la tranche officielle et samedi, nous commencerons à jouer le tournoi sur Twitter via NBA2K pour le monde entier.

Le joueur que Bryan aime absolument dans le format 1 contre 1 est la sensation de recrue Zion Williamson, qui est arrivée au 10e rang sur 64 dans son classement. Il fait son cas pour Zion ci-dessous.

“Il n’a même pas joué 20 matchs.”

C’est le principal argument que j’ai eu depuis que j’ai mis Zion Williamson dans ma liste personnelle des 10 meilleurs joueurs 1 contre 1 de la NBA.

L’expérience compte certainement: la répétition aide les joueurs à se familiariser avec leurs coups de cœur. Il y a des nuances dans le jeu, comme des changements de momentum mineurs, que vous n’apprenez qu’avec le temps. Et, bien sûr, nous savons que l’expérience compte, car les courbes de vieillissement culminent généralement autour de 27-29.

Sion n’a que 19 ans.

Un argument similaire a été avancé pour Luka Doncic au cours des deux dernières saisons. Ce n’est que cette saison que tout le monde a vraiment acheté, semble-t-il. Les jeunes joueurs ne peuvent pas être aussi bons aussi vite, non?

Généralement non, mais Luka n’est pas un jeune joueur régulier. Sion non plus. Ils sont tous les deux aberrants – et en règle générale, nous sommes vraiment mauvais en tant qu’humains à prédire et à nous adapter aux aberrations majeures. En général, les adolescents ne figurent pas parmi les 15 meilleurs joueurs au monde. Mais nous ne nous inquiétons pas des joueurs généraux ou des résultats médians – nous parlons de prodiges. Et Sion semble déjà l’être.

Et ce n’est pas vraiment son jeu sur le terrain à travers 19 matchs en championnat avec les Pélicans, même si cela a été exceptionnel. C’est plus à quel point il est différent des autres joueurs que nous avons jamais vus. Je ne trouve pas la citation exacte, mais un écrivain intelligent de The Stepien et du projet de blog de la NBA a expliqué comment nous avons du mal à prédire les joueurs qui sont leur propre archétype.

Pensez Stephen Curry et LeBron James, bien sûr. Mais peu de gens en doutaient. Pensez plutôt à quelqu’un comme Draymond Green, qui a été repêché au deuxième tour parce que les rédacteurs ne pouvaient pas imaginer un joueur comme lui – parce qu’il n’y avait jamais eu de joueur comme lui. Au lieu de valoriser ce caractère unique, les rédacteurs l’ont dénoncé. “Si cela n’a jamais fonctionné auparavant, pourquoi le serait-il maintenant?”

Comme Curry et LeBron, personne ne doute de Zion ou de Luka. Mais je pense que nous sous-estimons peut-être à quel point leur courbe vers la célébrité pourrait être précoce. Les gens pensaient probablement qu’ils feraient partie du top 20 ou même du top 10 à certains moments de leur carrière, mais très peu pensaient que cela se produirait au cours des 2-3 premières années.

Quoi qu’il en soit, passons à l’argument en cours. Dans un tournoi théorique 1 contre 1, Zion est absolument l’un des 10 meilleurs concurrents. Et la raison en est que ses forces sont tellement fortes. Dans ce contexte, comme je l’ai expliqué hier, vous avez besoin de polyvalence, de longueur, de force et de diversité de compétences. Zion correspond parfaitement à cela: il pourrait déjà être le joueur le plus fort de la ligue, et il est comme Charles Barkley en ce qu’il est essentiellement un centre de création.

Le coup sur lui va être la défense, mais je pense que c’est exagéré. A-t-il les compétences défensives sur balle de Kawhi Leonard ou Giannis Antetokounmpo? Certainement pas, en partie parce que c’est une chose qui prendra du temps à se développer. Mais il n’est pas non plus avantagé physiquement contre un joueur auquel il serait hypothétiquement confronté, et c’est l’une des qualités les plus précieuses d’un tournoi.

Prenez Trae Young, qui est aussi jeune et a des forces définitivement folles. Il est tellement désavantagé contre toute aile ou centre. Joel Embiid s’intègre également dans ce camp. Il est désavantagé par rapport aux joueurs plus rapides, en particulier les ailes et les grands gardes. Seule une poignée de joueurs – Zion, Kawhi, Giannis, LeBron et Ben Simmons – ont peu de faiblesses.

Contre un garde, Zion ne perd pas. Dans quel monde Kyrie Irving empêche-t-il Zion de marquer un lay-up sur une possession quelconque? Kyrie est plus susceptible de partir en raison d’une blessure plutôt que de gagner contre Zion.

Et contre les gros, il peut au moins quelque peu les défendre compte tenu de sa circonférence, et il a le même avantage de rapidité qu’un garde. Contre les ailes, il a la physionomie d’intimider à peu près n’importe qui, et il pourrait être l’homme le plus athlétique que nous ayons jamais vu.

Si nous avons organisé ce tournoi et ce classement dans trois ans, Zion est un choix parmi les trois premiers. Bien sûr, il s’améliorera en partie. Mais la plupart du temps, c’est parce que nous nous sommes rendus compte qu’il est un aberrant absolu et ne correspond à aucun archétype que nous ayons jamais vu.

Appelez-moi fou, mais je prends Zion 1 contre 1 contre presque tous les joueurs du monde. Maintenant.

