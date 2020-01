Tournoi NCAA 2020: 15 équipes qui peuvent obtenir une tête de série n ° 1

Saviez-vous que le dimanche de la sélection est maintenant dans moins de deux mois?

Sérieusement, je ne l’ai pas remarqué moi-même avant 21 heures. mercredi – quand il m’a frappé que c’était vraiment le 15 janvier et que la seconde moitié de la saison était bien engagée. À cette époque de l’année dernière, j’ai examiné les cas des 14 équipes les plus susceptibles de se retrouver sur la lignée de tête de série n ° 1 du tournoi de la NCAA dans huit semaines. En effet, le 17 mars, quatre de ces équipes – Gonzaga et un trio d’équipes de l’ACC à Duke, en Caroline du Nord et en Virginie – se sont retrouvées au sommet des quatre régions du groupe. De même, quatre des 11 équipes présentées dans la version 2018 de cet exercice, à savoir le Kansas, Villanova, la Virginie et Xavier, ont ancré des régions dans le tournoi de cette saison.

Donc, à ce stade de la saison, c’est un exercice assez simple pour réduire la première course de 353 équipes à une douzaine. Cependant, le caractère unique de la saison 2019-2020 signifie que notre groupe de prétendants est un peu plus grand – et plus imparfait – que d’habitude.

Les équipes sont regroupées par conférence, en commençant par le Grand 12.

Remarque: Les records, les classements de l’outil d’évaluation de la NCAA (NET) et les données de force du calendrier (SOS) reflètent les matchs contre l’opposition de la division I. seulement joué jusqu’au jeudi 16 janvier. Données de WarrenNolan.com.

Classement NET: 1

Classements SOS: 67 (global) / 162 (hors conférence)

Enregistrements Quad 1 et 2: 5-1 contre Quad 1 / 2-0 contre Quad 2

Meilleures victoires: N ° 2 Kansas (extérieur), n ° 7 Butler (domicile), n ° 15 Arizona (domicile), n ° 20 Villanova (neutre)

Perte: N ° 45 Washington (neutre)

Jeux de Quad 1 potentiels restants: 8 (2 à domicile, 6 à l’extérieur)

Jeux de Quad 2 potentiels restants: 5 (2 à domicile, 3 à l’extérieur)

Jeux restants les plus importants: en Floride (25 janvier), Virginie-Occidentale (15 février), Kansas (22 février), en Virginie-Occidentale (7 mars)

Baylor a signifié pour la première fois qu’il pourrait s’agir d’un concurrent national le 24 novembre, lorsque les Bears ont vaincu Villanova dans le match pour le titre sur invitation de Myrtle Beach. Depuis lors, le club de Scott Drew a rassemblé l’une des collections de victoires les plus impressionnantes du pays, couronnée par la victoire sur la route samedi au Kansas. Bien que la version 2020 du Big 12 ne soit pas aussi fertile du point de vue de la victoire en Quad 1 que celle de 2019, en particulier en ce qui concerne les matchs à domicile, Baylor a de grandes chances d’améliorer son total de victoires de haut niveau jusqu’à la fin. Après tout, il obtient à la fois le Kansas et la Virginie-Occidentale à Waco et a déjà gagné à la fois au KU et au Texas Tech. Cela signifie que les Bears ne seront probablement pas intimidés dans tout autre environnement routier, à l’exception peut-être de Gainesville, où ils ont perdu lors du Big 12 / SEC Challenge 2018, et de Morgantown, site de leur finale de la saison régulière.

Classement NET: 2

Classements SOS: 1 (global) / 1 (hors conférence)

Enregistrements Quad 1 et 2: 7-3 contre Quad 1 / 1-0 contre Quad 2

Meilleures victoires: N ° 6 Dayton (neutre), n ° 8 West Virginia (domicile), n ° 9 Stanford (extérieur), n ° 20 Colorado (domicile)

Pertes: N ° 1 Baylor (à domicile), n ° 5 Duke (neutre), n ° 20 Villanova (à l’extérieur)

Jeux de Quad 1 potentiels restants: 4 (0 à domicile, 4 à l’extérieur)

Jeux de Quad 2 potentiels restants: 8 (6 à domicile, 2 à l’extérieur)

Jeux restants les plus importants: Tennessee (25 janvier), en Virginie-Occidentale (12 février), à Baylor (22 février)

La force du Big 12 et un calendrier hors conférence généralement solide gardent le Kansas dans la course même après la défaite de samedi contre Baylor. Un facteur qui fonctionne contre les Jayhawks est un calendrier Big 12 surchargé. Ils n’ont pas encore rencontré Texas Tech et doivent jouer à la fois Baylor et West Virginia sur la route après avoir partagé leurs matchs à domicile contre la paire. Facteur également travaillant contre l’équipe de Bill Self: un match sans intérêt avec le Tennessee pour le Big 12 / SEC Challenge. Si l’événement avait utilisé un modèle de planification flexible de style Bracketbusters, nous n’aurions probablement pas obtenu de revanche Auburn-Kansas, car les Tigers devraient également jouer à domicile, mais un concours LSU-KU aurait été une possibilité.

Classement NET: 8

Classements SOS: 2 (global) / 3 (hors conférence)

Enregistrements Quad 1 et 2: 3-2 contre Quad 1 / 6-0 contre Quad 2

Meilleures victoires: N ° 17 Wichita State (neutre), n ° 18 Ohio State (neutre), n ° 32 Texas Tech (domicile)

Pertes: N ° 2 Kansas (extérieur), n ° 74 St. John’s (extérieur)

Jeux de Quad 1 potentiels restants: 7 (2 à domicile, 5 à l’extérieur)

Jeux de Quad 2 potentiels restants: 6 (4 à domicile, 2 à l’extérieur)

Jeux restants les plus importants: Missouri (25 janvier), Kansas (12 février), à Baylor (15 février), Baylor (7 mars)

La Virginie-Occidentale a bien récupéré de la campagne de 15-21 de la saison dernière qui s’est terminée lors du College Basketball Invitational (après une course aux demi-finales du tournoi Big 12). Le club de Bob Huggins a été l’une des surprises les plus agréables de la saison 2019-2020 et des victoires hors conférence contre Wichita State (à Cancun) et Ohio State (juste au moment où il semblait que le Buckeye était sur le point de monter à la première place du les sondages) les ont établis comme candidats nationaux. Mais avec les Buckeyes retombant sur terre et une perte douteuse pour St.John’s lors de la bataille Big East / Big 12, les Mountaineers ont vraiment besoin d’une véritable victoire de haut niveau ou de trois pour s’établir comme une véritable menace de semence n ° 1. Le programme Big 12 prévoit cela avec une visite du Kansas et une paire de jeux avec Baylor. Mais un match SEC Challenge contre un Kentucky ou un LSU aurait été préférable à un match avec Mizzou.

Classement NET: 5

Classements SOS: 11 (global) / 8 (hors conférence)

Enregistrements Quad 1 et 2: 4-1 contre Quad 1 / 2-0 contre Quad 2

Meilleures victoires: N ° 2 Kansas (neutre), n ° 10 Michigan State (à l’extérieur), n ° 34 Virginia Tech (à l’extérieur)

Pertes: N ° 73 Clemson (à l’extérieur), n ° 93 Stephen F. Austin (à domicile)

Jeux de Quad 1 potentiels restants: 4 (2 à domicile, 2 à l’extérieur)

Jeux de Quad 2 potentiels restants: 5 (2 à domicile, 3 à l’extérieur)

Jeux restants les plus importants: Louisville (samedi), Florida State (10 février), Virginia Tech (22 février), à Virginia (29 février)

Duke est le premier des trois ACC prétendants – et l’écart entre le trio et le reste des 12 équipes de la conférence pourrait vraiment nuire à toutes leurs chances sur la ligne du haut. C’est une bonne chose que les Blue Devils détiennent deux des meilleures victoires hors conférence que possède le peloton de tête, car ils n’auront pas beaucoup de chances d’ajouter à leur total de victoires en Quad 1 le reste du chemin. C’est grâce aux luttes collectives de la ligue et à un calendrier déséquilibré. À ce stade de la saison dernière, l’équipe de Mike Krzyzewski avait plus de deux fois plus de chances de gagner en Quad 1, neuf, que les quatre actuellement au programme. De plus, comme l’illustre le revers de mardi à Clemson, Duke sera toujours en danger de subir des pertes douteuses – et ils en ont déjà deux. Continuez à ajouter à ce total et les chances de n ° 1 consécutives chuteront.

Classement NET: 14

Classements SOS: 29 (global) / 45 (hors conférence)

Enregistrements Quad 1 et 2: 3-1 contre Quad 1 / 4-1 contre Quad 2

Meilleures victoires: N ° 13 Louisville (à l’extérieur), n ° 31 Purdue (neutre)

Pertes: N ° 47 Indiana (à l’extérieur), n ° 80 Pittsburgh (à l’extérieur)

Jeux de Quad 1 potentiels restants: 6 (1 à domicile, 5 à l’extérieur)

Jeux de Quad 2 potentiels restants: 2 (0 à domicile, 2 à l’extérieur)

Jeux restants les plus importants: à Virginia (28 janvier), à Virginia Tech (1er février), à Duke (10 février), Louisville (24 février)

On s’attendait à ce que l’État de Floride soit décent cette saison, mais une défaite lors de la soirée d’ouverture à Pitt a conduit beaucoup de gens à croire que les Séminoles reculeraient d’un pas après deux voyages consécutifs au deuxième week-end du tournoi NCAA. Mais l’équipe de Leonard Hamilton a mis en déroute la Floride lors de son prochain match et n’a pas regardé en arrière, sauf lors d’une défaite 80-64 contre l’Indiana dans le Big Ten / ACC Challenge. Les victoires contre le concurrent Louisville et la lutte contre Virginia au cours des deux dernières semaines ont cimenté le statut de FSU dans le peloton de tête. Cependant, l’absence d’une véritable victoire hors-chapiteau signifie que les «Noles devront probablement gagner à Duke et terminer un balayage de la saison de Louisville pour participer au tournoi ACC avec une chance de sécuriser une tête de série n ° 1 choquante.

Classement NET: 13

Classements SOS: 10 (global) / 72 (hors conférence)

Enregistrements Quad 1 et 2: 1-3 contre Quad 1 / 4-0 contre Quad 2

Meilleure victoire: N ° 28 Michigan (domicile)

Pertes: N ° 14 de l’État de Floride (domicile), n ° 32 Texas Tech (neutre), n ° 38 Kentucky (à l’extérieur)

Jeux de Quad 1 potentiels restants: 5 (0 à domicile, 5 à l’extérieur)

Jeux de Quad 2 potentiels restants: 4 (3 à domicile, 1 à l’extérieur)

Jeux restants les plus importants: à Duke (samedi), à Florida State (24 février), Virginia Tech (1er mars), à Virginia (7 mars)

Louisville est le dernier concurrent potentiel de l’ACC et celui qui a les cotes les plus longues, grâce à un manque relatif de victoires de qualité hors conférence – le deuxième meilleur des Cardinals est venu contre le leader du MAC, Akron. Cela signifie qu’ils pourraient regretter une défaite de Jimmy V Classic contre Texas Tech et un revers en prolongation au Kentucky comme principales occasions manquées dimanche de sélection. Pour aggraver les choses pour le club de Chris Mack, alors qu’il leur reste cinq opportunités de gagner en Quad 1, aucune d’entre elles n’est prévue pour le KFC Yum Center.

Classement NET: dix

Classements SOS: 27 (global) / 31 (hors conférence)

Enregistrements Quad 1 et 2: 3-4 contre Quad 1 / 3-0 contre Quad 2

Meilleures victoires: No 12 Seton Hall (à l’extérieur), no 22 Rutgers (domicile), no 28 Michigan (domicile)

Pertes: N ° 5 Duke (domicile), n ° 31 Purdue (à l’extérieur), n ° 34 Virginia Tech (neutre), n ° 38 Kentucky (neutre)

Jeux de Quad 1 potentiels restants: 11 (4 à domicile, 7 à l’extérieur)

Jeux de Quad 2 potentiels restants: 0

Jeux restants les plus importants: Wisconsin (vendredi), au Wisconsin (1er février), au Michigan (8 février), Maryland (15 février), au Maryland (29 février), Ohio State (8 mars)

le Big Ten a le problème inverse de l’ACC: une tonne de profondeur (grâce à la présence de 12 équipes dans le top 50 tous les deux les classements NET et KenPom), avec une pénurie de prétendants au top line. Il n’en a pas toujours été ainsi pendant la saison 2019-2020. Le 2 décembre, l’État du Michigan, le Maryland, le Michigan et l’État de l’Ohio ressemblaient tous à de sérieux adversaires pour le titre Big Ten et les graines n ° 1. Mais le dernier mois de 2019 n’a pas été bon pour trois de ces équipes, laissant les Spartiates en tête du peloton. Cependant, une défaite explosive inexplicable à Purdue dimanche dernier a fait tomber un peu l’équipe de Tom Izzo dans la liste des têtes de série. La bonne nouvelle pour l’État du Michigan est que le jeu en conférence leur donnera de nombreuses opportunités de rebond. La mauvaise nouvelle est que la profondeur de la conférence pourrait faire en sorte que les Spartiates récupèrent trop de pertes pour être sérieusement envisagés pour une tête de série.

Classement NET: sept

Classements SOS: 60 (global) / 118 (hors conférence)

Enregistrements Quad 1 et 2: 4-2 contre Quad 1 / 5-0 contre Quad 2

Meilleures victoires: N ° 9 Stanford (neutre), n ° 30 Creighton (domicile), n ° 31 Purdue (neutre)

Pertes: N ° 1 Baylor (route), n ° 12 Seton Hall (domicile)

Jeux de Quad 1 potentiels restants: 8 (1 à domicile, 7 à l’extérieur)

Jeux de Quad 2 potentiels restants: 5 (5 à domicile, 0 à l’extérieur)

Jeux les plus importants restants: à Villanova (21 janvier), Villanova (5 février), à Seton Hall (19 février), à Creighton (23 février)

Le match de mercredi soir à Hinkle Fieldhouse aurait peut-être juste changé la trajectoire du Big East et les courses de semences n ° 1, alors que Butler entrait dans son épreuve de force avec Seton Hall aux commandes et le laissait après avoir cédé le contrôle aux Pirates. Pourtant, tout n’est pas perdu pour les Bulldogs, grâce aux nombreuses opportunités de victoire en Quad 1 offertes par l’ardoise de conférence de cette saison, mais ils devront faire une tonne de travail sur la route pour en profiter. Mais tout n’est pas garanti dans le département de la qualité, car je ne suis pas sûr que Stanford restera aussi bien classé qu’aujourd’hui. Si cela change, la défaite contre les Pirates et une défaite 53-52 à Baylor pourraient laisser l’équipe de LaVall Jordan dans le pétrin dans deux mois.

Classement NET: 12

Classements SOS: 25 (global) / 103 (hors conférence)

Enregistrements Quad 1 et 2: 5-4 contre Quad 1 / 3-0 contre Quad 2

Meilleures victoires: Butler n ° 7 (à l’extérieur), Maryland n ° 16 (à domicile), n ° 35 Marquette (à domicile)

Pertes: N ° 10 Michigan State (domicile), n ° 21 Oregon (neutre), n ° 22 Rutgers (à l’extérieur), n ° 69 Iowa State (à l’extérieur)

Jeux de Quad 1 potentiels restants: 8 (3 à domicile, 5 à l’extérieur)

Jeux de Quad 2 potentiels restants: 4 (3 à domicile, 1 à l’extérieur)

Jeux les plus importants restants: à Villanova (8 février), Creighton (12 février), Butler (19 février), Villanova (4 mars), à Creighton (7 mars)

Seton Hall a notifié leurs intentions mercredi, longtemps après que de nombreux fans avaient supposé que les Pirates n’étaient pas un concurrent national grâce à quatre défaites précoces, avec des défaites consécutives à l’Iowa State et à Rutgers les plus dommageables (en particulier depuis que le Hall avait vaincu les Cyclones en les Bahamas 10 jours plus tôt). Mais Myles Powell a raté la majeure partie de ce match à Piscataway (avec une paire de victoires subséquentes) et Sandro Mamukelashvili n’a pas joué depuis qu’il s’est cassé le poignet droit tôt à Ames. Si les pirates de Kevin Willard peuvent continuer et qu’ils retrouvent leur pleine santé, le comité de sélection les évaluera dans leur ensemble. Et cela signifie que la porte est ouverte pour que la salle gagne une surprenante tête de série n ° 1.

Classement NET: 9

Classements SOS: 129 (global) / 172 (hors conférence)

Enregistrements Quad 1 et 2: 0-2 contre Quad 1 / 2-0 contre Quad 2

Meilleures victoires: N ° 45 Washington (domicile), n ° 58 Oklahoma (neutre)

Pertes: N ° 2 Kansas (domicile), n ° 7 Butler (neutre)

Jeux de Quad 1 potentiels restants: 9 (3 à domicile, 6 à l’extérieur)

Jeux de Quad 2 potentiels restants: 4 (3 à domicile, 1 à l’extérieur)

Jeux restants les plus importants: Oregon (1er février), au Colorado (8 février), Arizona (15 février), Colorado (1er mars), à Oregon State (5 mars), à Oregon (7 mars)

Le projet original de cet article comportait deux Pac-12 équipes de l’Oregon, mais l’Oregon a fait son chemin jusqu’à une défaite à Washington State jeudi soir – leur quatrième de la saison au classement général et deuxième contre une équipe de moins de 100 ans. Donc, maintenant, seul Stanford représente la conférence sur cette liste. Et les espoirs du Cardinal sont plus fantaisistes qu’autre chose, grâce à un manque de victoires hors conférence Quad 1. Bien sûr, l’équipe de Jerod Haase pourrait en ramasser quelques-unes de plus en conférence, mais Stanford devrait probablement finir avec zéro à deux défaites Pac-12 pour être considérée comme une menace légitime. Et avec la conférence qui s’est beaucoup améliorée par rapport aux deux dernières saisons, c’est très peu probable.

Classement NET: 11

Classements SOS: 22 (global) / 13 (hors conférence)

Enregistrements Quad 1 et 2: 1-1 contre Quad 1 / 4-0 contre Quad 2

Meilleures victoires: N ° 43 État NC (domicile), n ° 51 Saint Louis (neutre)

Perte: No 46 Alabama (à l’extérieur)

Jeux de Quad 1 potentiels restants: 7 (1 à domicile, 6 à l’extérieur)

Jeux de Quad 2 potentiels restants: 5 (4 à domicile, 1 à l’extérieur)

Jeux restants les plus importants: à Floride (samedi), Iowa State (25 janvier), Kentucky (1er février), à Arkansas (4 février), LSU (8 février), à Kentucky (29 février)

Mercredi soir, les rêves d’Auburn d’une saison parfaite se sont terminés à Tuscaloosa. Cependant, même si les Tigres étaient restés invaincus, ils auraient quand même dû faire un travail sérieux dans SECONDE jouer pour gagner une réelle considération pour une graine n ° 1. Le problème pour l’équipe de Bruce Pearl? Un calendrier qui a été moyen jusqu’à présent. Bien qu’Auburn n’ait disputé que quatre matchs contre des équipes extérieures au top 150 du NET, elle n’a pas encore rencontré une équipe classée dans le top 40 de la métrique. Cela changera au fur et à mesure du déroulement de la conférence, de sorte que les Tigres ont toujours leur destin en main. .

Classement NET: 27

Classements SOS: 9 (global) / 20 (hors conférence)

Enregistrements Quad 1 et 2: 3-1 contre Quad 1 / 3-3 contre Quad 2

Meilleures victoires: N ° 23 Arkansas (domicile), n ° 24 Liberty (domicile)

Pertes: N ° 50 VCU (extérieur), n ° 52 USC (neutre), n ° 56 ETSU (domicile), n ° 81 État de l’Utah (neutre)

Jeux de Quad 1 potentiels restants: 5 (0 à domicile, 5 à l’extérieur)

Jeux de Quad 2 potentiels restants: 8 (5 à domicile, 3 à l’extérieur)

Jeux restants les plus importants: Floride (21 janvier), au Texas (25 janvier), à Auburn (8 février), Kentucky (18 février), en Floride (26 février), à Arkansas (4 mars)

Je n’étais pas sûr d’inclure une deuxième équipe SEC dans cet article, jusqu’à ce que je rencontre ce peu d’informations jeudi matin.

Il n’y a que quatre équipes dans les sept premières conférences (Power-5, plus Big East et AAC) qui restent invaincues dans le jeu de conférence:

Baylor

Seton Hall

LSU

Stanford

– Mark Cooper (@mark_cooperjr) 16 janvier 2020

Donc, LSU apparaît ici aux côtés des trois autres invaincus de la ligue, malgré quatre défaites et un classement NET plus proche de 30 que 20. Les Tigres de Wade ont-ils une chose qui fonctionne pour eux, en particulier par rapport à leurs rivaux de conférence des Plaines: une paire de top-25 victoires. Cependant, les Bengals du Bayou devront éviter les dérapages dans le jeu SEC pour devenir un concurrent plus sérieux. Et ce ne sera pas facile compte tenu des opportunités de victoire de qualité restantes – en particulier loin de Baton Rouge.

Comme les prétendants aux Big 12 ci-dessus, les deux groupes de SEC Tigers souhaitent probablement qu’une opposition plus forte les attende le 25 janvier.

Classement NET: 4

Classements SOS: 264 (global) / 289 (hors conférence)

Enregistrements Quad 1 et 2: 3-1 contre Quad 1 / 1-0 contre Quad 2

Meilleures victoires: N ° 15 Arizona (à l’extérieur), n ° 21 Oregon (neutre)

Perte: N ° 28 Michigan (neutre)

Jeux de Quad 1 potentiels restants: 2 (0 à domicile, 2 à l’extérieur)

Jeux de Quad 2 potentiels restants: 4 (2 à domicile, 2 à l’extérieur)

Jeux restants les plus importants: BYU (samedi), à Santa Clara (30 janvier), à Saint Mary’s (8 février), à BYU (22 février), Saint Mary’s (29 février)

Gonzaga a choisi une saison malchanceuse pour accueillir la Caroline du Nord. Normalement, un match à domicile contre le club de Roy Williams serait un top 30, ce qui signifie qu’il tomberait dans le Quad 1 pour toute la saison. Mais les Tar Heels sont actuellement classés 120e, et avec les quadrants plus lourdement orientés vers les compétitions sur route, la victoire des Zags le 18 décembre tombe dans le Quad 3. (Si vous vous demandez pourquoi je n’ai pas répertorié un jeu UNC comme un «important ”Une pour les trois équipes ACC sur cette liste, c’est pourquoi.) Mais étant donné que les Bulldogs ont une paire de victoires en Quad 1 en main et la possibilité de ramasser n’importe où entre deux et quatre autres selon la façon dont eux, BYU et Saint Mary’s naviguent la meilleure conférence de la côte ouest depuis de nombreuses années, l’équipe de Mark Few est en position de suivre une formule qui lui a valu les têtes de série n ° 1 dans deux des trois derniers tournois de la NCAA. Cependant, le calendrier de Gonzaga hors conférence étant si bas, la marge d’erreur dans les matchs restants des Bulldogs pourrait être un peu plus étroite qu’en 2017 et 2019.

Classement NET: 3

Classements SOS: 191 (global) / 132 (hors conférence)

Enregistrements Quad 1 et 2: 3-0 contre Quad 1 / 3-0 contre Quad 2

Meilleures victoires: N ° 29 Iowa (neutre), n ° 30 Creighton (neutre), n ° 33 BYU (à l’extérieur)

Jeux de Quad 1 potentiels restants: 0

Jeux de Quad 2 potentiels restants: 3 (0 à domicile, 3 à l’extérieur)

Jeux restants les plus importants: à New Mexico (29 janvier), Utah State (1er février), à Boise State (16 février), Colorado State (25 février), au Nevada (29 février)

Gonzaga a une certaine compétition dans la catégorie «meilleure équipe de hors-ligue de la côte ouest» cette saison – la seule nation restant invaincue. Pour gagner une tête de série n ° 1, l’État de San Diego devra plus que probablement continuer à gagner tout au long du tournoi Mountain West. C’est parce que les Aztèques ont fait la plupart de leurs efforts en jeu hors conférence – car leur victoire à BYU et les deux victoires de puissance enregistrées au Las Vegas Invitational seront bien meilleures que tout ce qu’ils enregistreront en conférence. Alors que Gonzaga navigue sur le WCC le plus fort depuis des années, une seule équipe du top 100 figure actuellement sur le calendrier restant de l’équipe de Brian Dutcher (bien que le Nouveau-Mexique, le Nevada et l’État du Colorado soient tous proches). Cela donne aux Bulldogs un léger avantage dans la course pour remporter la tête de série no 1 de la région Ouest.

Classement NET: 6

Classements SOS: 48 (global) / 15 (hors conférence)

Enregistrements Quad 1 et 2: 2-2 contre Quad 1 / 2-0 contre Quad 2

Meilleures victoires: N ° 34 Virginia Tech (neutre), n ° 42 Saint Mary’s (neutre)

Pertes: N ° 2 Kansas (neutre), n ° 19 Colorado (neutre)

Jeux de Quad 1 potentiels restants: 5 (0 à domicile, 5 à l’extérieur)

Jeux de Quad 2 potentiels restants: 4 (3 à domicile, 1 à l’extérieur)

Jeux les plus importants restants: à Saint Louis (17 janvier), à Richmond (25 janvier), à Duquesne (29 janvier), Saint Louis (8 février), à VCU (18 février), à Rhode Island (4 mars)

Obi Toppin et Dayton sont en danger de se rappeler le mieux pour une paire de pertes – le classique de l’OT contre le Kansas lors de la finale de Maui et le chagrin battant contre le Colorado contre Chicago à Chicago. Et avec aucune victoire parmi les 30 premiers sur le profil des Flyers et aucune perspective d’en obtenir une dans un Atlantic 10 amélioré, mais toujours pas génial (avec cinq équipes classées entre le 50e et le 62e dans le NET), ils avaient vraiment besoin d’inverser l’un des ces défaites pour avoir une chance sérieuse de se classer n ° 1. Mais si l’équipe d’Anthony Grant peut diriger la table dans les 10 de l’Atlantique, elle aura de l’espoir.

Ma prochaine projection pleine tranche arrivera mardi.