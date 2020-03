Tournoi Roi de la Colline NBA: Stephen Curry est le vrai cheval noir 1 contre 1

Vous avez peut-être entendu dire que le Réseau d’action est en quête pour trouver le meilleur joueur 1 contre 1 de la NBA. Jusqu’à présent, nos experts en basket-ball – Matt Moore, Rob Perez, Justin Phan et Bryan Mears – ont chacun classé leurs 64 meilleurs créateurs individuels (pour en savoir plus sur leur classement et leur analyse, cliquez ici). Jeudi, nous dévoilerons la tranche officielle et samedi, nous commencerons à jouer le tournoi sur Twitter via NBA2K pour le monde entier.

Justin voit beaucoup d’avantages à choisir Stephen Curry pour le format 1 contre 1 – il a l’ancien MVP unanime classé n ° 11 sur 64 dans son classement King of the Hill. Il fait son cas pour Steph ci-dessous.

À l’origine, j’allais écrire sur la façon dont des gars comme Jrue Holiday, Devin Booker et DeMar DeRozan étaient sous-évalués dans ce tournoi, mais je revenais toujours à la même conclusion: est-ce que cela importe vraiment?

En dehors de Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo, James Harden, LeBron James et Anthony Davis, qui a une chance réelle de gagner cette chose? Il est difficile de trouver une réponse légitime, car ces cinq-là sont tellement meilleurs que ce qu’ils font sur le terrain que vous dessinez extrêmement mince si vous essayez de les battre à leur propre jeu.

Et c’est là que réside le problème. Pour battre ces cinq, vous devez adopter une approche totalement différente dans le but d’augmenter autant que possible la variance. C’est pourquoi j’ai vraiment aimé ce que Daryl Morey a fait à la date limite quand il a déplacé Clint Capela pour Robert Covington et a fait tapis sur la micro-balle. Ils ne battaient pas les Clippers ou les Lakers avec un grand homme plus traditionnel comme Capela, alors ils ont décidé de déplacer leur approche vers un extrême logique.

Ils ont abaissé leur plancher au cours du processus, mais ont également augmenté leur plafond, ce qui devrait être l’objectif principal si vous entrez dans un match comme un outsider considérable.

Le roi de la colline prend cela à un tout autre niveau, car les pointeurs 3 points sont encore plus précieux que d’habitude. Alors qu’ils valent 1,5 fois plus qu’un pointeur deux dans un match NBA, ils valent deux fois plus en pick-up (#math).

La critique principale de mes collègues comme Wob à propos d’un joueur comme Stephen Curry est qu’il ne pourra pas s’arrêter. C’est peut-être vrai, mais cela manque totalement le point le plus important: Les 3 sont la plus grande inefficacité de ce tournoi.

Non seulement les mathématiques penchent en faveur de Steph, mais les règles aussi. Oui, il peut se faire cuire à une extrémité, mais il récupère le ballon directement sur la possession suivante – ce n’est pas un format «faites-le prendre».

Il y a des inquiétudes quant à la qualité des looks que Steph sera en mesure de générer contre des défenseurs d’élite comme Ben Simmons, Giannis et Kawhi, mais ne perdons pas de vue à quel point il est impossible de garder le double MVP.

Vous allez devoir le garder hors de 30 pieds pour un. Il a réalisé le plus de trois de 30 à 34 pieds depuis la saison 2014-15 et a tiré 43,5% de cette plage au cours de cette période. Cela se reflète sur 2K avec sa cote de trois points 99 presque parfaite; Klay Thompson est deuxième avec une note de 95.

Mais cela ne s’arrête pas là. Alors que la poignée de Kyrie Irving est sur une toute autre planète, Steph doit être au sommet ou près du sommet du niveau suivant. Il s’est avéré être un marqueur de danger à trois niveaux, se classant au 92e centile ou mieux à son poste au cours de quatre des cinq dernières saisons complètes en ce qui concerne l’efficacité de la jante. Il a également baissé le jeu de milieu de gamme, tirant 48,4% dans cette zone (~ 90e centile) au cours des trois dernières saisons.

Lorsque vous recherchez des chevaux noirs légitimes en dehors des cinq grands que j’ai mentionnés ci-dessus, nous devons changer les critères de la façon dont nous évaluons les joueurs. Il ne devrait pas s’agir de savoir qui aura la marge moyenne de défaite la plus faible contre Kawhi ou Giannis, mais plus sur la gamme de résultats d’un joueur et qui, s’il devient chaud, pourrait faire un bouleversement. Parce qu’à la fin, que vous perdiez 11-7 ou 11-3, peu importe.

Donnez-moi le meilleur tireur de tous les temps dans un tournoi qui récompense sa plus grande force encore plus que d’habitude.