Tous les chefs commençant QB qui n’ont jamais fait le Super Bowl, classés

En janvier 1970, les Chiefs remportent le Super Bowl. Puis ils se sont éloignés de ce projecteur pendant les 50 prochaines années.

Entre 1971 et 2019, 49 Super Bowls se sont succédé sans Kansas City. Des générations de fans de Chiefs ont grandi dans un monde où la plus grande diffusion sportive annuelle était réservée à d’autres équipes et jamais à la leur. Les saisons gagnantes, y compris une poignée de campagnes de 12 et 13 victoires, n’ont fait que susciter des espoirs suffisamment élevés pour que la chute finale soit vraiment douloureuse.

Jusqu’à l’arrivée de Patrick Mahomes.

Le joueur par excellence de la NFL 2018 n’a eu besoin que de deux ans pour commencer à mettre fin à la sécheresse du Super Bowl des Chiefs. Il affrontera les 49ers de San Francisco dans le Super Bowl 54, 18 284 jours après que Len Dawson et Jan Stenerud se soient associés pour renverser les Vikings en tant que perdants de 12 points dans le Super Bowl IV.

Dawson était l’alpha en ce qui concerne les quarts du Super Bowl de Kansas City. Dans un avenir prévisible, sauf catastrophe, Mahomes sera l’oméga. Qu’en est-il de tous les quarts qui sont intervenus entre les deux?

De la saison 1970 à 2018, 48 quarts différents ont lancé une passe pour les Chiefs, 31 ont commencé au moins un match et 29 n’ont pas fait le Super Bowl. Ils vont du légendaire (Joe Montana, Warren Moon) à tout à fait oubliable (Tony Adams, Brodie Croyle).

Ces classements, entièrement subjectifs, sont basés sur l’impact global, la réussite de l’équipe et la réussite individuelle. Certains gars ont été bousculés parce qu’ils ont joué à une certaine époque favorable au QB (bonjour, Damon Huard). D’autres ont glissé parce qu’ils étaient entourés de coéquipiers décevants.

Cela dit, voici le classement des quart-arrière non-Super Bowl de Kansas City divisé en huit catégories différentes.

Une légende absolue pour toutes les mauvaises raisons

29. Doug Hudson, 1987 (0-1 en entrée)

Entre ‘87 et 2007, Hudson a été le seul recruté des Chiefs à prendre le départ du quart-arrière de Kansas City. Quel début ce fut.

Hudson a pris le terrain aux côtés d’un casting de joueurs de remplacement au cœur de la grève de la NFLPA en 1987. Il aurait jeté un incomplet, a été limogé lors de son deuxième dropback, et a échappé un transfert dans la zone de but qui a conduit à une sécurité des Broncos. Il a été remplacé le tout prochain disque par Matt Stevens et ne jouerait jamais un autre snap dans la NFL. Sa carrière professionnelle a duré peut-être cinq minutes. Il en résulte officiellement une perte nette de 10 yards et -2 points.

Magnifique.

Les stars du collège qui étaient des ordures absolues

28. Brady Quinn, 2012 (1-7)

27. Brodie Croyle, 2007-10 (0-10)

Croyle est allé 10-2 lors de sa dernière saison en Alabama. Quinn est allé 19-6 dans ses deux dernières années à Notre Dame. Ensemble, ils sont allés de 1 à 17 en tant que chefs commençant des quarts.

Les démarreurs et les arrêts à temps partiel que nous avons rapidement oubliés

26. Frank Seurer, 1987 (0-2)

25. Tyler Palko, 2011 (1-3)

24. Matt Stevens, 1987 (0-2)

23. Tony Adams, 1975-1978 (1-6)

22. Tyler Thigpen, 2008 (1-10)

21. Mark Vlasic, 1991 (0-1)

20. Chase Daniel, 2013-14 (1-1)

19. Steve Pelluer, 1989 (1-1-1)

Seurer a terminé sa carrière dans la NFL avec deux départs et une note de passeur de 36,9 (0-20 avec zéro interception l’aurait conduit à 39,6). Palko est allé 1-3 en partant malgré un ratio TD: INT de 2: 7 et 3,9 verges ajustées par passe en 2011. Le fait qu’il ait gagné un match est fou. La seule opportunité de Stevens dans la NFL est venue en tant que joueur de remplacement en 1987. Il est allé 0-2.

Adams a lancé 22 interceptions et seulement neuf touchés en quatre ans en tant que chef. Les statistiques de Thigpen en 2008 étaient correctes (18 touchés par la passe, trois touchés par la course et un touché par la réception), mais les chefs n’ont remporté qu’un de ses départs.

Vlasic a eu l’occasion de commencer tard pour une équipe de Chiefs liée aux séries éliminatoires en 1991, puis s’est foulé le genou après six passes. Bien qu’il n’ait pas pris le départ, il est revenu dans l’alignement de la ronde divisionnaire et a lancé quatre interceptions contre les Bills. 40% des débuts de carrière de Daniel ont eu lieu à Kansas City. Il a gagné plus de 34 millions de dollars en tant que pro et est toujours dans la ligue – il a même prouvé qu’il pouvait être à peu près aussi bon que Mitchell Trubisky en partant pour les Bears en 2019.

Le dossier 1-1-1 de Pelluer avec Kansas City a peut-être été le point culminant de sa carrière de sept ans. Cela ne vaut rien non plus que Pete Beathard ait lancé 64 passes de relève pour l’équipe en 1973, bien qu’il n’ait jamais commencé pour l’équipe.

Non, attends, je suis désolé. Ce que je voulais dire, c’est qu’il vaut la peine de noter que le deuxième prénom de Pete Beathard est Falconer, qui ressemble au genre de groupe de rock progressif que vous auriez aérographe sur le côté d’une camionnette de conversion.

Les entrées retranchées qui étaient mauvaises

18. Todd Blackledge, 1984-87 (13-11)

17. Mike Livingston, 1969-79 (31-43-1)

16. Steve Fuller, 1979-1982 (13-18)

15. Bill Kenney, 1980-88 (34-43)

Blackledge n’a jamais complété plus de 50% de ses passes au cours d’une saison au cours de laquelle il a commencé un match dans la NFL. Il a été repêché septième au classement général en 1983 devant Jim Kelly, Ken O’Brien et Dan Marino et est le deuxième choix de repêchage QB le plus élevé de l’histoire de la franchise derrière Pete Falconer Beathard.

Livingston a mené la ligue avec trois retours au quatrième trimestre en 1976. C’est également l’année où il a établi un taux de réussite élevé en carrière … à 55,9%. Il a cédé la place à Fuller, qui était le choix de première ronde des Chiefs en 1979. Fuller a atteint le rôle de départ de l’équipe en tant que recrue, a été limogé 120 fois en quatre ans, puis a remporté un titre de la NFL tout en remplaçant pour Jim McMahon dans le cadre de l’équipe Bears ‘Super Bowl Shuffle 1985.

Kenney a atteint le Pro Bowl plusieurs mois après que les Chiefs ont rédigé Blackledge, puis il est resté cinq ans de plus, principalement pour nettoyer le gâchis de Blackledge. Il est le seul joueur de ce groupe à lancer pour plus de touchés que d’interceptions dans la NFL.

Les gars à temps partiel qui étaient beaucoup, beaucoup mieux ailleurs

14. Ron Jaworski, 1989 (1-2)

13. Warren Moon, 2000 (0-1)

et puis un grand écart …

12. Kyle Orton, 2011 (2-1)

11. Nick Foles, 2016 (1-0)

L’une des traditions les plus fières des Chiefs des années 1980 jusqu’à l’ère Mahomes était leur désir inébranlable de quarts vétérans des autres équipes. Jaworski et Moon ont tous deux passé leur temps libre en tant que remplaçants de Kansas City. Jaworski a été particulièrement affreux (36 passes complétées, cinq INT en six matchs) et appartient probablement au top 20. Moon (taux d’achèvement avec les Chiefs: 43%) n’était pas beaucoup mieux.

Orton a soutenu Matt Cassel et a joué très Orton-ly, allant 2-1 en tant que starter mais en lançant une seule passe de touché dans cette période. Les Polonais ont remporté chacun des trois matchs dans lesquels il est apparu et a montré la forme qui ferait de lui un joueur par excellence du Super Bowl une saison plus tard. Ces deux-là allaient bien!

Les entrées qui étaient meilleures qu’elles auraient dû l’être

10. Damon Huard, 2006-08 (10-11)

9. Matt Cassel, 2009-12 (19-28)

Ces gars-là appartiennent-ils au-dessus de Moon, Jaworski, Orton et Foles? J’ai lutté avec cette décision. Cassel et Huard étaient tous les deux des débutants dans les équipes des Chiefs qui ont finalement atteint les séries éliminatoires (même si Huard n’a pas pris un seul cliché en séries éliminatoires pour Kansas City), de sorte que les place dans le top 10 avec le moins d’enthousiasme que je puisse faire.

Ne laissez pas cela vous convaincre que l’un de ces hommes était autre chose que des phares jetant la sécheresse du Super Bowl des Chiefs pendant 50 ans pour que le reste de la NFL puisse voir. Huard a devancé Trent Green en 2006 pour donner brièvement espoir que Kansas City était tombé sur un QB en herbe dans la poubelle de l’agent libre de la ligue. Il s’est effondré en 2007 (nécessitant l’ère Croyle) et n’a effectué que trois départs en 2008.

Cassel a été amené à résoudre ce problème après avoir mené les Patriots à une saison 11-5 à la place de Tom Brady. Il a atteint le Pro Bowl en 2010 en lançant 3 116 verges et 27 touchés – ce dernier étant toujours l’un des cinq premiers chefs des saisons, car cette liste est un essai transparent sur l’échec. Il n’a plus jamais approché ces chiffres et a été libéré en 2013 après quatre saisons et 46 millions de dollars de revenus.

Les gars à plein temps qui étaient beaucoup, beaucoup mieux ailleurs

t-7. Rich Gannon, 1996-1998 (11-8)

t-7, Dave Krieg, 1992-93 (13-8)

Gannon et Krieg étaient fondamentalement le même joueur; deux quart-arrière vétérans au début de la trentaine qui étaient parfaitement comestibles avec les Chiefs mais qui jouaient bien mieux pour les équipes de la côte ouest (Krieg a été trois fois Pro Bowler pour les Seahawks avant de devenir chef. Gannon a remporté un prix MVP avec les Raiders plusieurs années après quitter KC). Vous seriez pardonné de vous confondre l’un avec l’autre. Leurs statistiques de passes suggèrent que «Rich Gannon» n’était que Dave Krieg avec des souliers à chaussures et une coupe ras du cou.

Dave Krieg contre Rich Gannon en tant que QB des chefs

QB



Départs



Record



Cmp%



Yds / Gm



TD



TD%



Int%



AY / A



Taux













QB



Départs



Record



Cmp%



Yds / Gm



TD



TD%



Int%



AY / A



Taux















Dave Krieg



21



13-8



55,6



155,5



22



3.7



2,5



6.8



80,4











Rich Gannon



19



11-8



57,8



157,6



23



3.7



1,8



6.3



81,8

C’était vraiment le débat Pepsi vs Coke des années 90 pour les quarts médiocres basés dans le Missouri.

Les anciens 49ers, partie I

6. Steve Bono, 1994-1996 (21-10)

5. Steve DeBerg, 1988-91 (31-20-1)

4. Elvis Grbac, 1997-2000 (26-21)

La seule équipe à aimer les quarts-arrière de San Francisco plus que les 49ers est les Chiefs. Cinq passants différents se sont déplacés vers l’est, et chacun s’est plutôt bien déroulé dans une nuance de rouge différente à Kansas City.

Bono était un quart-arrière de 49ers de 1989 à 1993. Il a émergé en tant que Pro Bowler après avoir mené son équipe à un record de 13-3 en 1995, même si ses 6,0 verges par passe se classaient 28e parmi 30 quarts qualifiés cet automne. Il n’a complété que 11 de ses 25 passes et a lancé trois interceptions dans une défaite en séries éliminatoires de 10-7 contre une équipe négligée d’Indianapolis, et il a été remplacé en fin de match par Gannon.

Sur le plan positif, il était responsable de la course de touché la plus étrange et la plus glorieuse des années 1990 (et peut-être jamais?).

DeBerg, un quart-arrière des 49ers de 1978 à 1980, n’avait jamais remporté plus de cinq matchs en 10 saisons en tant que quart-arrière parfois partant dans la NFL. Puis il est arrivé à Kansas City et a poussé les Chiefs à trois saisons gagnantes (et deux apparitions en séries éliminatoires) en quatre ans. Il a dominé la ligue en termes de taux d’interception (0,9%) et de yards nets ajustés par passe (7,6 – mieux que le nombre de Russell Wilson en 2019!) En 1990.

Il a été le seul Chiefs QB à remporter un match éliminatoire entre 1971 et 1993. Kansas City a marqué 10 points cet après-midi contre les Raiders de Todd Marinovich. DeBerg a réussi 89 yards.

Grbac a joué pour San Francisco de 1994 à 1996. Il a signé avec Kansas City en 1997 et a connu une année décente et une horrible avant d’éclater en 1999 et 2000 (7 558 verges par la passe, 50 touchés ces deux saisons). Cela a conduit à un clin d’œil au Pro Bowl et, à la manière des vrais chefs, à zéro victoire en séries éliminatoires.

Je déteste en parler maintenant, mais Trent Green

3. Trent Green, 2001-06 (48-40)

Briser une série de pneus rechapés de San Francisco autrement inconnue est vert. Il était à l’origine censé être le visage du revirement des Rams, mais a été déplacé grâce à une blessure de pré-saison et à l’émergence de Kurt Warner. Il a finalement mené l’autre équipe de la NFL du Missouri à une période de prospérité relative au début des années 2000.

Green était plutôt discret sous Dick Vermeil – le même entraîneur qui l’avait préparé pour le poste de Saint-Louis deux ans auparavant. Flanqué du combo All-Pro de Priest Holmes et Tony Gonzalez, il a lancé plus de 240 yards par match à Kansas City. Comme Bono, il a mené l’équipe à un dossier de 13-3 en 2003. Et, tout comme Bono, il a été renvoyé des séries éliminatoires par les Colts sans gagner un seul match.

Green revendique cinq des 10 meilleures saisons de l’histoire des Chiefs en fonction du total de verges, ce qui est fou puisqu’il n’a passé que 5,5 saisons comme QB de départ. Bien que cela va changer grâce à Mahomes, Green mérite le mérite d’avoir jeté une équipe souvent au sol dans la NFL de son temps.

Les anciens 49ers, partie II

2 Joe Montana, 1993-1994 (17-8)

1. Alex Smith, 2013-17 (50-26)

Il s’avère que ces deux-là étaient à peu près égaux au sommet de la hiérarchie des quarts «assez bien!» Des Chiefs. Vous pourriez plaider la cause de l’un ou l’autre gars en tant que meilleur passeur non Dawson et non Mahomes des 50 dernières années de Kansas City. Smith avait de meilleurs chiffres, a joué plus longtemps et a raté moins de matchs à cause d’une blessure. Le Montana était Joe Montana. Sans surprise, il a eu plus de succès en séries.

Commençons par la place très défendable n ° 2 sur cette liste. Steve Young étant retenu comme QB de départ des Niners, Montana a suivi son entraîneur-quart des 49ers, Paul Hackett, qui a été nommé coordonnateur offensif des Chiefs, à Kansas City en 1993. Alors que le quadruple champion du Super Bowl a diminué à l’âge de 37 ans et 38 saisons – les deux dernières de sa carrière – il était toujours une présence efficace derrière le centre qui a mené son équipe à des places en séries éliminatoires au cours de ses deux années avec l’équipe.

Ses deux (DEUX) victoires en séries éliminatoires ont été les plus marquées par un quart-arrière partant de Kansas City entre 1971 et 2018. 47 ans. Seigneur.

Smith a terminé 51-30 au cours de ses cinq saisons comme partant des Chiefs. Son score de 94,9 passeurs à Kansas City est le deuxième meilleur de cette liste, derrière seulement les Polonais (qui n’ont fait qu’un seul début avec la franchise). Les équipes de Smith n’ont jamais enregistré de saison perdante avec lui à la barre et ont remporté quatre matchs en séries éliminatoires. Bien qu’il n’ait remporté qu’un de ces matchs, il était statistiquement meilleur en séries éliminatoires (96,0) que lors de la saison régulière.

Kansas City a échangé deux choix de deuxième ronde à San Francisco pour sauver l’ancien premier choix global n ° 1 des droits de remplacement pour les 49ers. Il a récompensé cette foi avec la course de cinq ans la plus réussie de tout quart-arrière des chefs depuis les années 1960. Il a même ramené un choix de troisième ronde et un cornerback Kendall Fuller lorsque le club a remis les rênes à Mahomes et a échangé Smith à Washington.

C’est assez bon pour faire de lui le n ° 1 de cette liste – même si ce n’était pas suffisant pour amener même Kansas City à un match pour le titre de l’AFC.