Tous les joueurs de la NBA dans les rumeurs commerciales avant la date limite

L’échéance commerciale 2020 de la NBA approche. Alors que les Milwaukee Bucks ont pris une large avance dans la Conférence de l’Est et que les Lakers de Los Angeles mènent un peloton de prétendants forts de l’Ouest, les équipes de la ligue soupçonnent leur chance de faire un autre grand coup avant le début des séries éliminatoires.

La date limite de cette année ne devrait pas comporter beaucoup de mouvements de haut niveau, car la plupart des équipes ont fait leur mouvement de puissance pendant l’été, la plupart des étoiles mécontentes ont trouvé leur chemin et l’espace de la casquette est à une importance sans précédent en raison de une récolte terne d’agents libres à venir cet été. Mais il y a toujours des joueurs de qualité sur le bloc commercial, et les équipes juste hors de portée des compétitions finales cherchent à les accrocher

Voici les noms qui ont été jetés dans le moulin à rumeurs.

D’Angelo Russell



Destinations possibles: Timberwolves, Knicks

Les Timberwolves poursuivent Russell depuis la période d’agence libre de 2019 où ils ont piloté le meneur dans un hélicoptère à Los Angeles avant de finalement perdre contre les Warriors. Maintenant, avec Golden State indécis sur leur avenir avec lui, le Minnesota tente à nouveau sa chance.

De The Athletic’s Shams Charania:

le [Wolves and Warriors] ont poursuivi les discussions depuis [Jan. 16], bien qu’ils n’aient pas encore trouvé suffisamment de terrain d’entente pour conclure un accord.

Les Warriors ont signé un contrat maximum de quatre ans avec Russell en juillet et ne seraient pas pressés de déplacer la star unique. Les Knicks ont également manifesté leur intérêt pour Russell et ont discuté de paquets potentiels, selon des sources de la ligue. Mais les Warriors pourraient choisir de le garder jusqu’à au moins cet été pour voir si d’autres accords se concrétiseraient lorsqu’ils ne seraient plus plafonnés.

Kevin Love



Destinations possibles: ???

En janvier, Love a eu un moment passionné qui est devenu viral après avoir été frustré par un appel au jeu et a exigé le ballon de son coéquipier Collin Sexton. Il aurait également eu une discussion avec le directeur général des Cavs, Koby Altman.

Mais maintenant, tout s’est calmé du côté de Love, car peu d’équipes ont les contrats pour égaler les 29 millions de dollars dus à Love cette année. Les équipes hésitent également à acquérir un joueur de 31 ans avec des antécédents de blessures et 90 millions de dollars restant sur son contrat après cette saison.

«Cleveland a démissionné en ce moment, car il n’y a pas d’échange pour eux d’ici jeudi. À moins que quelque chose ne vienne de nulle part, ils chercheront essentiellement pendant l’intersaison “, a déclaré Adrian Wojnarowski d’ESPN sur The Woj Pod.

Clint Capela

Destinations possibles: Hawks, Celtics

Dimanche soir, Woj a rapporté que les Rockets recherchaient des accords à trois équipes pour décrocher des actifs pour acquérir des ailes. Les Hawks figuraient dans le rapport de Woj comme une équipe cherchant à acquérir un centre. Lundi, Woj a rapporté que les Celtics étaient «engagés» avec les Rockets pour Capela.

Andre Drummond

Destinations possibles: Probablement pas les Hawks

Avec Blake Griffin mis à l’écart pour le reste de l’année et un tandem Drummond-Griffin ne fonctionnant pas de toute façon, Detroit cherche un out. Les Hawks ont discuté d’une décision pour lui en janvier, mais Woj dit que “l’élan perdu” ces dernières semaines. Aucune autre équipe n’a été directement liée à Drummond.

Steven Adams

Destinations possibles: Hawks

Selon Woj, Atlanta a discuté d’un accord avec OKC centré sur Adams. On ne sait pas si le Thunder serait disposé à le déplacer compte tenu du succès inattendu de l’équipe.

Jrue Holiday

Destinations possibles: pélicans, Pépites, Chaleur

Holiday veut rester à la Nouvelle-Orléans, alors que l’équipe connaît une séquence chaude, y compris le retour du premier choix Zion Williamson.

Par Shams:

Le désir de Holiday de rester à la Nouvelle-Orléans – couplé au vice-président exécutif de Pelicans, David Griffin, jurant à plusieurs reprises publiquement qu’ils n’ont pas l’intention de déplacer leurs vétérans à moins qu’il y ait un changement dans l’état d’esprit des joueurs – semblerait indiquer que Holiday restera sur place.

Robert Covington

Destinations possibles: Rockets, Mavericks, Bucks

Les Timberwolves s’effondrent, et s’ils ne font rien pour Russell, ils devront peut-être conclure un accord impliquant Covington pour récupérer autant d’actifs à long terme que possible.

Par Shams:

Le Minnesota s’est engagé dans des discussions concernant Covington, dont les prétendants sont Dallas, Houston et Milwaukee, selon des sources. Les Mavericks et les Rockets ont discuté des accords potentiels pour Covington pendant l’intersaison, les Mavericks ayant leur deuxième round Golden State 2020 et les Rockets pendantes de la future compensation du premier tour. Pourtant, certains dirigeants s’inquiètent des deux dernières années de Covington et de 25 millions de dollars de transactions et de problèmes de blessures.

Tristan Thompson

Destinations possibles: ???

Selon Chris Haynes de Yahoo, les Cavaliers ont mis Tristan Thompson sur le marché commercial, bien qu’aucun prétendant immédiat ne soit connu.

Luke Kennard

Destinations possibles: Soleils

Les Suns and Pistons discutent d’un échange qui enverrait le garde de tir de 23 ans à Phoenix en échange d’un choix de premier tour, Jevon Carter et Ellie Okobo, selon Woj.

Danilo Galinari

Destinations possibles: Chaleur

Miami a exprimé son intérêt pour Gallinari, par Zach Lowe.

Marcus Morris

Destinations possibles: ???

Selon Woj, les Knicks ont discuté de l’idée de signer Morris pour une prolongation pendant l’intersaison, mais ils sont toujours prêts à le déplacer.

Alec Burks et Glenn Robinson III



Destinations possibles: ???

Les Warriors vont faire de leur mieux pour échapper à la taxe de luxe, et selon Marc Stein du New York Times, “Golden State devrait largement échanger Alec Burks et / ou Glenn Robinson III cette semaine”.

Derrick Rose

Destinations possibles: Lakers et Sixers

Les Lakers, Sixers et «plusieurs équipes aspirant à des championnats» ont exprimé leur intérêt à échanger pour Rose, selon Chris Haynes de Yahoo.

DeMarre Carroll

Destinations possibles: ???

Selon NBC: “Les Spurs travaillent avec l’agent de DeMarre Carroll, Mark Bartelstein de Priority Sports & Entertainment, pour trouver un nouveau domicile pour l’attaquant, qui a signé un contrat de 20 millions de dollars sur trois ans la dernière saison.”