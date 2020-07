Tous les tatouages ​​connus sur le corps de la légende de la chaleur

L’icône de la NBA Dwayne Wade n’est pas nécessairement connu pour ses tatouages. C’est tout simplement parce qu’il n’a obtenu son premier tatouage que juste avant sa dernière saison en NBA. En tant que tel, même lorsqu’il ne portait pas encore ses manches et ses manches, les fans n’ont repéré aucune encre permanente sur le corps de Wade.

Mais au cours des dernières années, la légende de Miami Heat s’est encrée. Ce n’est pas au rythme de disons un Jordan Clarkson. Il n’est ni au volume de JR Smith. Jusqu’à présent, Wade n’a que trois tatouages. Examinons-les et découvrons le sens et la signification de chacun.

«Kaavia James»

Le premier tatouage de Wade est «Kaavia James», le nom de sa fille avec l’actrice Gabrielle Union. Wade a partagé les détails du tatouage sur son Instagram plusieurs mois après l’avoir obtenu. Sur la base de sa légende, Wade s’est fait tatouer en Chine lors d’une tournée. Il convient de noter que c’est l’été qu’il a annoncé qu’il allait signer à nouveau avec le Heat pour sa dernière saison en NBA.

Union elle-même a partagé un cœur sincère à Wade et certains détails dans les coulisses du tatouage. Elle a noté qu ‘«il fallait beaucoup de whisky» et qu’ils avaient célébré avec leur coéquipier d’alors Udonis Haslem et le garde des Portland Trail Blazers C.J. McCollum.

« Ma croyance est plus forte que votre doute »

Le troisième tatouage connu de Wade est situé sur sa cuisse. On y trouve la citation «Ma croyance est plus forte que ton doute» ainsi que d’autres noms de lieux qui sont importants pour le triple champion.

Marquette, bien sûr, est l’endroit où Wade a joué au ballon collégial. C’est là qu’il est entré sous les projecteurs nationaux et s’est fait un nom en tant que meilleur espoir. Le comté de Wade fait référence au comté de Miami-Wade – le comté où se trouve le Heat.

Pour rappel, en 2010, les commissaires ont voté à l’unanimité pour renommer temporairement le comté de Miami-Wade en l’honneur du gardien de chaleur de Miami Dwyane Wade du 1er au 7 juillet 2010. C’est probablement l’un des plus grands jalons de l’impressionnant CV de Wade. Wade lui-même en a probablement été tellement humilié qu’il a décidé de l’inscrire de façon permanente sur sa cuisse.

Le dernier endroit tatoué sur la cuisse de Wade fait référence à sa ville natale de Chicago, Illinois. C’est sa ville natale, l’endroit où il est né et a grandi. Et il en est certainement fier.

59e et prairie et Robbins Illinois https://t.co/2wDeZwEjaI – DWade (@DwyaneWade) 15 novembre 2016

«Chemin de Wade»

Enfin, le troisième et dernier tatouage de Wade est son logo pour le logo «Way of Wade» qui apparaît sur son équipement par le biais de la marque chinoise Li-Ning. C’est juste sur son genou, juste en dessous du tatouage précédent sur sa cuisse. Bien que la signification du design ne soit pas claire, cela signifie son engagement envers la marque chinoise après avoir scellé un partenariat à vie.

Wade a même plaisanté en notant qu’il n’y avait aucun moyen de changer son logo parce qu’il l’avait déjà encré.