tout ce que tu as besoin de savoir

Qui est vraiment le meilleur joueur? Kobe Bryant ou LeBron James? C’est la question qui a intrigué les inconditionnels du basket-ball dans le monde entier. Kobe vs LeBron est une conversation de pointe, après tout.

Ce sont les mêmes fans qui ont eu droit à quelques années d’or de basket-ball lorsque Kobe et LeBron étaient à leur apogée en jouant l’un contre l’autre. Les opposer les uns aux autres est un exercice stérile mais valable. C’est inutile car cela peut mettre fin aux amitiés. Mais c’est valable car c’est une chance d’apprécier leurs contributions au monde du basket-ball.

Infraction

Score intérieur

La force suprême de LeBron James lui a à peu près permis de marcher littéralement dans la peinture pour un lay-up ou un dunk monstre. Son dévidoir est bourré de défenseurs qui rebondissent sur lui ou tentent de le retenir. Mais ce qui est bien avec James, c’est qu’il a ajouté un peu plus de finesse à son jeu.

Au cours des dernières années, il a utilisé un mouvement de rotation qui contrecarre efficacement les défenseurs de la peinture qui essaient de planter fermement leurs pieds sur le sol pour absorber le contact. Résultat: James est devenu meilleur marqueur intérieur, probablement le meilleur du match d’aujourd’hui.

Score extérieur

Les analystes disent que l’art du saut de périmètre est révolu depuis longtemps et dépassé. De nos jours, les joueurs soulèvent 3 pointeurs de chaque partie du sol. Mais quand Kobe Bryant jouait encore, il a essentiellement tué ses adversaires avec sa maîtrise du milieu de gamme.

Remarquez, Bryant avait un arsenal assez profond pour se rendre à ses places. Il pourrait travailler avec un pick-and-roll avec son grand homme, vous surprendre avec son pull-up à deux dribbles, vous battre dans le poste ou vous attirer dans mille faux coups de pompe. La fin, le plus souvent, est toujours la même: Kobe obtient ce qu’il veut. Et c’est la balle qui fait tourner le filet.

Création de jeux

Même quand il était au lycée pour faire du travail, ce qui se démarquait dans le jeu de James, c’était sa capacité de jouer. Quand il est entré dans la NBA, il est devenu évident qu’il était vraiment un joueur passe-premier. Il est tout simplement dans la nature de James de chercher ses coéquipiers avant de chercher à marquer pour lui-même.

L’entraîneur-chef des Lakers de Los Angeles, Frank Vogel, a judicieusement fait de James le gardien de départ de l’équipe, ce qui a maximisé ses capacités. Avant la suspension de la saison 2019-20, James avait enregistré un record de carrière et un record de 10,6 dimes en tête de championnat par match.

Maîtrise technique (jeu de jambes)

L’ingrédient le plus impératif des prouesses offensives de Bryant est son jeu de jambes. Il n’y a pas beaucoup de joueurs dans la NBA qui mettent le temps de maîtriser cette compétence fondamentale. Les adversaires de Bryant partageraient toujours que Kobe n’a jamais été tape-à-l’œil. Il exerçait des mouvements de basket-ball de base, mais ce qui le distingue, c’est qu’il a maîtrisé chacun d’eux dans les moindres détails. Un examen plus attentif révélerait que Bryant n’a jamais semblé gaspiller aucun dribble ou une seule étape. Tout semble avoir son propre but.

La défense

À l’intérieur

Pour les fans de basket-ball occasionnels, rien ne se passe vraiment du côté défensif du sol. Les vols ne sont excitants que lorsqu’ils mènent à une opportunité de rupture rapide. Et pour une raison quelconque, les fans sont dans une anticipation grisante pour le moment où le meilleur joueur défensif de l’équipe sera postérisé. Mais James a en quelque sorte changé ces sentiments quand il a commencé à empiler les blocs de poursuite. Et ce ne sont pas que des points forts fantaisistes. Notez que James a remporté un titre en raison de sa chasse-signature.

À l’extérieur

Alors que James a une tonne de points forts défensifs, Bryant a un total de 12 sélections NBA-All Defensive. Cela se classe deuxième dans l’histoire de la NBA (à égalité avec Kevin Garnett, juste derrière les 15 sélections All-Defensive de Tim Duncan). Ceci est décidé par un panel de journalistes et d’entraîneurs de la NBA.

Cela signifie que les électeurs ne regardent pas seulement les chiffres sur les feuilles de statistiques, mais aussi la façon dont chaque joueur joue. En plus de ses tâches offensives, Bryant est connu pour vouloir défendre le meilleur joueur de l’équipe adverse.

Embrayage

La NBA est composée des meilleurs athlètes et esprits du basket-ball du monde entier. Ainsi, les matchs sont souvent décidés à la toute dernière seconde. En même temps, il n’y a qu’une poignée de joueurs qui ont prouvé maintes et maintes fois que lorsque le chronomètre tourne au ralenti et que le jeu est en jeu, donnez-leur le ballon et vous avez une forte probabilité de gagner.

Dites le mot «embrayage» à un fan de basket-ball et l’un des rares noms qui leur viendra à l’esprit est le nom «Kobe Bryant». C’est un fait qui n’est pas sujet à débat.

Basketball IQ

La mémoire photographique de James a été bien documentée à travers le clip ci-dessous ainsi que de nombreux témoignages de ses coéquipiers. Bien sûr, la mémoire est différente de IQ. Mais James a appris à utiliser sa mémoire surhumaine pour quelque chose de fonctionnel. Il y a une grande possibilité qu’il connaisse tous les playbooks de chaque équipe de la NBA. En tant que tel, il sait comment les attaquer et les contre-attaquer à tout moment donné.

MVP

James a un total de quatre trophées MVP dans son berceau. Avant la suspension de la saison 2019-2020, il était sur le point d’ajouter éventuellement un cinquième trophée MVP. Cela prouve à quel point James a été un personnage polarisant tout au long de sa carrière. Les entraîneurs, les analystes et les joueurs eux-mêmes l’ont répété maintes et maintes fois. Quel que soit le maillot que James porte, cette équipe est forcément un concurrent.

Titres

Alors que Bryant a un total de cinq et James en a trois, cette question est toujours en discussion dans le convoi Kobe vs LeBron. Après tout, James joue toujours. Y compris la saison 2019-20, James a encore trois ans avec les Lakers de Los Angeles. Ce sera probablement les trois dernières saisons de sa carrière. Et si la saison 2019-2020 se poursuit, James a de bonnes chances de remporter son quatrième titre.

Kobe vs LeBron… qui avez-vous?