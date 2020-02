Tout ce que vous devez savoir sur le mémorial en l’honneur de Kobe Bryant et de sa fille Gianna

Il Staples Center rendra hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna ce lundi à partir de 10h00 heure locale à Los Angeles (19h00 heure péninsulaire espagnole). On s’attend à ce que plus de 20 000 personnes viennent, ayant vendu tous les billets en quelques heures seulement depuis leur mise en vente. Le canal NBA TV diffusera l’événement sur YouTube, Facebook et Twitter, avec la participation au mémorial de Lebron James, Shaquille O’Neal et Magic Johnson. Sera également Vanessa Bryant, qui a défini la cérémonie comme “une célébration de la vie”.

Demain 24/2, le Memorial aura lieu en l’honneur de Kobe et Gigi Bryant en direct à 10 h 00, heure de Los Angeles. du Staples Center par ESPN pour l’Amérique latine.

La présence de Vanessa Bryant et peut-être de ses filles ainsi que de ses amis et de sa famille est attendue. Le dernier au revoir au Mamba. pic.twitter.com/5k3K1qd2zT

– Lakers Nation Latino (@LANationLA) 24 février 2020

.