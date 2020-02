Tout ce que vous voulez savoir sur le nouveau XFL

Le Super Bowl est à peine dans le rétroviseur et pourtant, il y a déjà plus de football professionnel en route. La relance de la XFL est à nos portes, la saison inaugurale débutant ce week-end.

Il a été facile de mettre la XFL en veilleuse alors que la saison de la NFL était toujours en cours, mais maintenant la plus récente ligue secondaire essaie de rester là où beaucoup ont échoué auparavant (y compris la première itération de la XFL, qui a été lancée et décédée en 2001 ).

En quoi cette fois est-elle différente? À quoi pouvez-vous vous attendre? Quelles sont les équipes? Plongeons-nous et répondons à toutes vos grandes questions.

Qu’est-ce que le XFL?

Une ligue de football alternatif composée de huit équipes devrait jouer du 8 février jusqu’au match de championnat le dimanche 26 avril.

Quelles sont les équipes?

Vous pouvez en savoir plus sur chaque liste sur DraftKingsNation, mais ce sont les équipes telles quelles:

De plus, il y a une «équipe 9», qui sert de groupe d’entraînement communautaire pour toute la ligue.

Quelle est l’histoire de la XFL?

À l’origine une ligue de football alternative fondée par le propriétaire de la WWE, Vince McMahon, la XFL a fait ses débuts en 2001 en tant qu’effort conjoint entre le mastodonte de la lutte professionnelle et la NBC. Avec huit équipes, la ligue a cherché à «amuser» le football avec plus de personnalité, avec des équipes d’annonce et une présentation de style catch.

Le problème était que le produit sur le terrain s’est révélé mauvais – vraiment mauvais. Rapidement, la ligue a été moquée, et il y a même eu des spéculations selon lesquelles les jeux eux-mêmes étaient truqués, bien que cela semble plus attribuable à l’expérience de lutte de McMahon qu’à toute preuve concrète.

Il ne fallut pas longtemps avant la mort de la XFL, qui ne dura qu’une seule saison. Il resterait en sommeil jusqu’en 2017, lorsqu’un documentaire ESPN intitulé This is the XFL mettait en vedette un McMahon rêveur qui spéculait que la ligue ferait peut-être un retour un jour, mais cette fois en mettant davantage l’accent sur la pièce elle-même et moins sur la présentation qui l’entoure. .

Puis, début 2018, la rumeur est devenue réalité et la XFL a annoncé qu’elle reviendrait. McMahon a annoncé que la nouvelle ligue à huit équipes commencerait en 2020 et a immédiatement fait la une des journaux en essayant d’attacher sa ligue à la controverse. L’annonce est venue au milieu de Colin Kaepernick étant blackballé par la NFL et de nombreux joueurs à genoux pendant l’hymne national. McMahon a dit au monde que les joueurs de sa ligue ne seraient pas autorisés à s’agenouiller et que personne ne serait autorisé à jouer dans la XFL s’ils avaient un casier judiciaire.

Cette deuxième mise en garde a ensuite été repoussée par le commissaire de la ligue Oliver Luck, père du quart-arrière à la retraite de la NFL, Andrew Luck.

Qui joue dans le nouveau XFL?

La ligue a maintenu son repêchage en octobre et a rempli sa piscine avec d’anciennes stars de l’université et des joueurs qui étaient autrefois dans la NFL. Le premier joueur signé était le quart-arrière Landry Jones, anciennement des Steelers, des Jaguars et des Raiders.

Il y a beaucoup de noms que vous reconnaîtrez dans le passé, y compris les premiers candidats MVP Josh Johnson, Cardale Jones, Matt McGloin et Connor Cook.

À bien des égards, le talent n’est pas différent de celui affiché dans l’itération 2001 de la ligue; cependant, il y a beaucoup plus de noms connus cette fois-ci.

Pour qui devrais-je prendre racine?

La ligue elle-même est divisée en divisions Est et Ouest tracées sur des lignes géographiques. Une carte publiée sur Reddit identifie l’équipe la plus proche de chaque comté des États-Unis, mais vraiment nous savons tous que vous voulez enraciner pour la ST. LOUIS BATTLEHAWKS, parce que BATTLEHAWKS.

Quelles sont les grandes différences entre la XFL et la NFL?

Il y a quelques changements de règles clés que la XFL met en œuvre pour se différencier de la NFL.

Les coup d’envoi ont tout un sous-ensemble de règles, y compris récompenser une équipe qui reçoit pour avoir pris le ballon dans la zone des buts et l’avoir descendu. Ceci est considéré comme un «touchback majeur» et donne le ballon à l’équipe qui reçoit à la ligne des 35 yards.

L’ensemble du système PAT est également en cours de révision, permettant aux équipes d’obtenir une conversion d’un, deux ou trois points en fonction de la ligne de triage que l’équipe souhaite essayer.

Les règles autorisent également les doubles passes avant, en supposant que le ballon ne passe pas la ligne de mêlée lors de la première passe.

Peut-être le plus révolutionnaire est l’annonce que la XFL aura une femme dans chaque équipe d’officiers de la ligue. Un pas en avant, la NFL n’a pas été à la hauteur.

À quels jeux se joue la semaine 1?

Toutes les heures ET

Samedi 8 février

Seattle Dragons contre DC Defenders – 14 h (ABC)

Los Angeles Wildcats contre Houston Roughnecks – 17 h (Renard)

Dimanche 9 février

Tampa Bay Vipers contre New York Guardians – 14 h (Renard)

ST. LOUIS BATTLEHAWKS contre Dallas Renegades – 17 h (ESPN)

Vous pouvez trouver le calendrier complet des 10 semaines, ainsi que les séries éliminatoires, ici.