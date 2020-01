Tout ce qui est connu sur l’accident de Kobe Bryant

La star de la NBA Kobe Bryant , 41 ans, et la deuxième de ses quatre filles, Gianna, 13 ans, sont décédées dimanche 26 janvier dans un accident d’hélicoptère dans la ville de Calabasas (Californie). Le pilote de l’appareil, dont l’identité n’a pas encore été rendue publique, et six autres personnes ont péri dans l’incident mortel. Les autorités enquêtent sur les causes de l’incident, mais tout indique des conditions météorologiques défavorables, avec du brouillard et une faible visibilité.

Bryant, actuellement à la retraite, a joué pendant 20 saisons avec les Lakers de Los Angeles, a été cinq fois champion de la NBA et est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du basket-ball, sa mort a donc causé une grande agitation dans le monde entier.

L’officier de police du comté de Los AngelesAlex Villanueva, a confirmé dimanche après-midi que huit passagers voyageaient dans l’hélicoptère avec le pilote et que tous étaient morts. Il a refusé de révéler leur identité en attendant que les médecins légistes terminent leur travail.

“Il serait extrêmement irrespectueux de savoir que votre bien-aimé est décédé et de le découvrir via TMZ”, a-t-il critiqué. Villanueva.TMZ, un site Web bien connu spécialisé dans les célébrités, est précisément celui qui a annoncé la mort de Bryant Quelques minutes après l’accident.

La NBA a confirmé dans un communiqué que deux des décès avaient été Kobe et sa fille Gianna. L’organisation sportive a exprimé sa dévastation par la nouvelle et a adressé ses condoléances à l’épouse du sportif, Vanessaet le reste de la famille.

Quelques heures plus tard et en l’absence de confirmation officielle, l’identité des autres victimes a été divulguée à l’exception du pilote. Parmi les défunts, il y aurait John Altobelli, Un entraîneur de baseball de 56 ans de l’école communautaire Orange Coast College (OCC), selon un communiqué de l’école. Alyssa et Keri, Fille et femme d’Altobelli. Alyssa et Gianna Ils étaient coéquipiers de Mamba Sports, une académie sportive fondée par Bryant.

Dans l’accident, il est également décédé Christina Mauser, Entraîneur de basket-ball féminin dans une école primaire de la ville californienne de Newport Beach, comme l’a confirmé son mari sur les réseaux sociaux. Enfin, ils ont également voyagé dans l’hélicoptère naufragé Payton Chester, autre compagnon de Gianna Bryant et sa mère Sarah Chester

Comme l’a confirmé OCC, l’hélicoptère voyageait depuis le comté d’Orange – où Bryant Il a vécu avec sa femme et ses quatre filles – dans la ville de Thousand Oaks – où se trouve l’académie – pour assister à un match où il allait jouer Gianna.

Voler en hélicoptère était une routine courante pour Bryant même depuis son stade de joueur actif. Par exemple, il l’a utilisé pour aller à chaque match qu’il a joué au Staples Center avec Los Angeles Lakers.

Comment l’accident s’est-il produit?

L’hélicoptère, un Sikorsky S-76B construit en 1991, a décollé de l’aéroport John Wayne à 9h06 dimanche (18h06 heure espagnole), selon les dossiers de vol à la disposition du public. Vers 9 h 47, la tour de contrôle a perdu le contact radio avec le pilote et peu avant 10 h, heure locale, l’appareil s’est écrasé dans une zone montagneuse de Las Virgenes Road à Calabasas, au nord-ouest de Los Angeles.

Le vol, qui a duré 39 minutes, a traversé Fountain Valley, Westminster, Cerritos, Downey et le centre-ville de Los Angeles jusqu’à Glendale. Là, l’hélicoptère a survolé la zone en rond pendant plus de 10 minutes jusqu’à ce qu’il puisse continuer son voyage. Selon l’enregistrement radio, le pilote a parlé à la tour de contrôle de Burbank pour signaler qu’il survolerait la route 101. Ils l’ont fait attendre parce qu’un jet essayait d’atterrir. Enfin, le contrôle de l’aéroport de Burbank lui a proposé un itinéraire après s’être entretenu avec le contrôle de l’aéroport de Van Nuys bien qu’il ait été prévenu qu’il lui faudrait attendre 15 minutes. La tour Burbank lui a donné son feu vert. Le pilote a confirmé qu’il suivrait ses directives et est devenu dépendant du contrôle de l’aéroport de Van Nuys. Ils lui ont demandé de l’informer lorsqu’il est entré dans une “condition VFR”. Le pilote a averti que ces conditions se produisaient juste après avoir informé qu’il commencerait à se tourner pour voler vers le sud-ouest. “L’hélicoptère 72EX vole très bas pour pouvoir suivre le vol en ce moment”, a-t-il été informé quelques secondes avant que l’avion ne disparaisse du radar.

Plusieurs témoins oculaires disent que juste avant l’accident, on a entendu comment le moteur de l’hélicoptère avait émis un bruit étrange. Puis, il a précipité dans le vide d’une hauteur proche de 100 mètres. Les pompiers et les policiers de Los Angeles se sont rendus dans la zone pour éteindre les flammes dans lesquelles l’hélicoptère était enveloppé. Ils n’ont trouvé aucun survivant.

Daryl Osby, Le chef des pompiers du comté de Los Angeles a déclaré que l’accident s’est produit dans une zone d’accès si difficile que son équipe a dû grimper pour y arriver. Les restes ont été dispersés “dans une zone de la taille d’un terrain de football américain”, a-t-il déclaré aux médias. “Nos pompiers se sont rendus sur le lieu de l’accident avec leur équipement médical et leurs tuyaux pour éteindre l’incendie difficile, car il comprenait l’incendie de forêt … et l’hélicoptère”, a-t-il expliqué. Osby.

Que sait-on de la recherche?

L’endroit compliqué est “un cauchemar logistique”, selon le shérif Alex Villanueva, qui a également mis en garde contre les désagréments causés lors de l’enquête par les nombreuses personnes qui étaient entrées dans la zone de l’accident.

On prévoit qu’il faudra des semaines pour terminer l’enquête qui clarifie les raisons pour lesquelles l’hélicoptère s’est écrasé. Cependant, le US National Weather Service Il a signalé que, bien que les vents soient doux dans la région, la visibilité était faible en raison de la présence de brouillard.

Le département de police de Los Angeles a déclaré que dimanche matin, il avait décidé de laisser les hélicoptères au sol avec lesquels il effectue habituellement des tâches de surveillance en raison des conditions météorologiques. Le brouillard “était suffisant pour ne pas voler”, a déclaré le porte-parole de la police locale à plusieurs médias américains, Josh Rubenstein.

