Après avoir vaincu les Dallas Mavericks, les Lakers de Los Angeles ont fait face à un test vraiment difficile alors qu’ils affrontaient le Thunder d’Oklahoma City sans LeBron James, Anthony Davis et Danny Green dans la formation de départ.

Il n’aurait pas été surprenant que les Lakers pondent un œuf contre une chaude équipe de Thunder, mais l’équipe a joué dur aux deux extrémités et a remporté une victoire convaincante la deuxième nuit d’une situation consécutive.

Los Angeles a pris le contrôle dès le saut, s’emparant de la tête tôt et ne lâchant jamais malgré quelques descentes d’Oklahoma City en seconde période. Kyle Kuzma a mené l’équipe en marquant, abandonnant un sommet de 36 points sur 15 tirs sur 24 et ajoutant sept rebonds.

Kuzma a discuté de l’état d’esprit de l’équipe avant chaque match, via Spectrum SportsNet:

«Nous avons eu le plus de taille dans la ligue… probablement le plus de profondeur donc pour nous, nous voulons juste essayer d’être aussi dominants que possible. Après ce match des Knicks… nous avons parlé de leur physique dès le saut et ils sont sortis un peu et – évidemment nous avons gagné par une bonne marge – mais ils ont essayé de nous frapper dans la bouche et nous n’avons pas vraiment aimé ça. Nous essayons donc de sortir tous les soirs avec une puce sur les épaules et tout le monde dans cette équipe a quelque chose à prouver. »

Alors que le directeur général Rob Pelinka et le reste du front-office semblaient entourer James de plus de tirs au-delà de l’arc, ils ont également ajouté JaVale McGee et Dwight Howard pour encadrer Davis dans la zone de peinture. Le trio ajoute un niveau de physique, de longueur et d’athlétisme qu’aucune autre équipe ne possède et crée un avantage unique dans une ligue qui valorise les principes de rythme et d’espace.

L’avantage écrasant de l’équipe à l’intérieur est ce qui a alimenté leur défense, ce qui déclenche également leur attaque. L’entraîneur-chef Frank Vogel a fait du bon travail en construisant ses plans aux deux extrémités autour de la taille de l’équipe et ils ont répondu par des victoires retentissantes sur les adversaires qui préfèrent jouer plus petit.

Désormais vainqueurs de huit matchs consécutifs, le violet et l’or ont un sérieux élan de mi-saison de leur côté et semblent vraiment atteindre leur rythme. Kuzma et le reste de la formation ont semblé vulnérables lorsqu’ils ont été forcés de jouer sans James ou Davis, mais leurs efforts contre le Thunder devraient leur donner une certaine confiance pour l’avenir.