Tout le monde, des joueurs aux bookmakers, semble peu sûr des nouvelles règles du jeu NBA All-Star

CHICAGO – Le NBA All-Star Game est… compliqué.

C’est techniquement un jeu, mais à peine un jeu car il n’ya pas de compétition réelle. C’est une rencontre des meilleurs joueurs pour donner le meilleur d’eux-mêmes et un moment pour célébrer le sport en s’amusant et sans aller trop loin.

Et en plus de toutes ces contradictions… ils ont changé les règles cette année pour le rendre encore plus compliqué. Chaque trimestre sera marqué séparément, l’équipe gagnante faisant don de plus d’argent à des œuvres de bienfaisance locales pour fournir une incitation avant que les scores ne soient combinés avant le 4e. Cette année comprendra la «fin de l’Elam» où après trois quarts, le score de tête aura 24 ajoutés (en l’honneur de Kobe Bryant), et la première équipe à atteindre ce nombre gagne.

Pour prendre l’exemple du match de l’an dernier, après trois quarts, l’équipe LeBron menait 132-131. 156 serait donc le nouveau score cible, et la première équipe à atteindre ce chiffre gagnerait.

C’est déroutant, et le sentiment des joueurs de Media Availability Saturday était qu’ils ne savaient pas quels seraient les effets. Certains joueurs ne semblaient vraiment pas être certains des nouvelles règles.

Les livres sont encore moins sûrs.

Jeff Sherman, vice-président de la gestion des risques pour le Westgate Superbook, a déclaré que les changements sont mauvais pour le parieur commun.

“Ce n’est certainement pas propice au public des paris”, a déclaré Sherman à The Action Network. «Plus c’est simple, mieux c’est pour l’action. Nous offrirons une ligne latérale, totale et monétaire pour le 1er trimestre, le 2e trimestre et le 3e trimestre. Nous pouvons offrir juste un prix d’avant-match sur le vainqueur général, et après le 3ème trimestre, nous pouvons mettre à jour le prix sur le gagnant global. “

Circa Sports a décidé que les nouvelles règles empêcheraient le score au 4ème trimestre et, en tant que sous-produit, elles ont abaissé le total à 287.

PointsBet a également constaté que les nouveaux changements constituaient un défi. Via une déclaration de leurs bookmakers:

«Sur All-Star Game, le total est définitivement délicat. Au cours des dernières années, le marché l’a façonné de façon assez drastique par rapport à l’ouverture, nous devons donc garder cela à l’esprit.

Ensuite, vous avez le fait que: 1) le chiffre des trois premiers trimestres comporte plus de défense que ce que nous avons l’habitude de voir dans le match des étoiles étant donné l’incitation à gagner chaque trimestre, et 2) le nouveau format signifie qu’il est peu probable que nous ” ll verra plus de 50 points dans le quatrième.

Nous avons actuellement des totaux de points de joueurs pour les débutants, ce qui aidera à guider notre processus de création de lignes sur le total du jeu, car ce sont des marchés dérivés. Sur le côté, nous avons suspendu l’équipe LeBron -4.5, ce qui est tout simplement le reflet de l’avantage clair qu’ils ont sur l’équipe Giannis. »

Il y a beaucoup à tester ici. Les changements trimestriels entraîneront-ils vraiment de meilleurs efforts? Les joueurs sont assez constants dans leurs points de discussion «Nous sommes juste ici pour nous amuser» et «C’est une pause pour nous aussi». Ils ne veulent pas placer la barre réelle sur la défense.

Pendant ce temps, le score final est également intéressant. Disons que c’est une éruption, avec l’équipe LeBron en hausse de 15 en 4e. Est-ce qu’ils relâchent le gaz pour laisser l’équipe Giannis y revenir afin qu’elle se sente compétitive et est-ce suffisant pour obtenir le dessus pour frapper? Le total est toujours en hausse à 303,5 dans certains livres, donc vous voyez une grande disparité dans ce chiffre.

La dynamique d’équipe joue également un rôle. Team Giannis absolument, 100% ont de meilleurs défenseurs. Si c’est un match serré au 4e, ils peuvent simplement verrouiller et essayer. Je penche donc un peu vers ce que les livres ont dit concernant le dessous.

Il y a une réelle motivation pour gagner celui-ci. Certains Jeux All-Star se sentent plus spéciaux que d’autres. Ce n’est pas vraiment juste, mais c’est comme ça. Celui-ci, à Chicago, l’année de la mort de Bryant, dans la maison que Jordan a construite, a plus de sens et cela peut signifier que les joueurs changent d’approche. Il y a un élan dans celui-ci qui signifie quelque chose.

Alors, prenez tout cela en compte et soyez conscient de la complexité de ce jeu All-Star.