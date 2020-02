Récemment, les coéquipiers des Brooklyn Nets de Kyrie Irving ont été beaucoup interrogés sur la perception du public du meneur, en particulier la caractérisation des médias. DeAndre Jordan a discuté du sujet avant la pause des All-Star et Taurean Prince a donné son opinion sur Irving après que les Nets aient rendu publique l’épaule du meneur de jeu.

Pendant leur séjour à Chicago, Joe Harris et Spencer Dinwiddie se sont assis avec Sirius XM Radio. Ils ont été interrogés sur la couverture médiatique d’Irving, et Harris a été le premier à venir défendre Irving:

Je veux dire, tout le monde scrute tout ce qu’il fait. Chaque mot qui sort de sa bouche. Et, la moitié du temps, c’est comme, vous savez, des trucs vont sortir et vous êtes un peu abasourdi parce que ce n’est pas le sentiment dans les vestiaires. Tu sais? Comme, nous avons tous – et Spencer dirait la même chose – nous avons tous un tel niveau de respect pour lui. Nous aimons être son coéquipier. De toute évidence, tout le monde connaît le niveau de talent et ce qu’il apporte sur le terrain de basket. Mais ensuite, nous aimons simplement être avec lui. Tu sais, c’est un bon gars. Vous savez, c’est une personne formidable juste pour passer du temps avec le basket-ball.

Harris a poursuivi:

Et, vous savez, c’est juste un de ces cas où lui, Kevin, certains de ces gars, c’est comme, vous ne pouvez jamais échapper à l’attention des médias. Et, vous savez, parfois je suppose que vous mettez votre pied dans votre bouche de temps en temps. Mais comme, c’est la même chose que nous tous, c’est juste que le leur est plus sous le microscope.

Dinwiddie a également défendu Irving, mais ce n’est pas la première fois que le meneur de jeu le fait. Mais il devra s’inquiéter davantage de défendre Ben Simmons et le reste de la zone arrière des 76ers de Philadelphie jeudi lors de leur premier match après la pause des étoiles.

