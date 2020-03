Towns annonce que sa mère est dans le coma du coronavirus

Le centre dominicain américain Karl-Anthony Towns, des Timberwolves du Minnesota, a confirmé hier soir dans une vidéo émotionnelle que sa mère Jacqueline Cruz est dans le coma en raison de coronavirus. Towns a expliqué, avec des mots brisés, que sa mère, née en République dominicaine, avait été hospitalisée la semaine dernière et que eu des complications de santé en raison de ce qu’il considère comme COVID-19.

25/03/2020 à 16:44

CET

EFE

L’international dominicain a expliqué que sa mère était maintenue dans un état de coma et masque respiratoire d’origine médicale. “Je pense qu’il est important que tout le monde comprenne la gravité de ce qui se passe dans le monde en ce moment avec le coronavirus, et je pense qu’il est de mon devoir d’aider à sensibiliser et c’est pourquoi j’ai fait cette vidéo”, a expliqué Towns dans un enregistrement de près de six minutes qu’il a publié sur Instagram.

Les villes ont dit qu’on lui avait dit que ses parents ne se sentent pas bien depuis la semaine dernière et, bien qu’il ait recommandé qu’ils se rendent immédiatement à l’hôpital, ils ne l’ont fait que plusieurs jours plus tard, voyant qu’ils ne s’amélioraient pas. C’est donc sa sœur qui les a pris et a demandé à être testée pour le coronavirus, car ils présentaient des symptômes de fièvre élevée et de toux sèche.

“Nous pensions que le mélange de médicaments qu’ils fournissaient pourrait l’améliorer, mais à la fin de la journée, son état clinique est resté sans aucune amélioration”, a expliqué Towns. “À la fin ses poumons ne réagissaient pas bien et elle a dû être mise sur un ventilateur artificiel alors que son état empirait soudain. “

Towns, qui est né et a grandi dans le New Jersey, a déclaré que ses parents avaient été testés pour le COVID-19 et a confirmé que son père Karl Sr. a été libéré de l’hôpitalMais ils lui ont dit de mettre en quarantaine en attendant les résultats des tests.

Le centre de Timberwolves a déclaré que la famille supposait que sa mère avait COVID-19 en raison des symptômes qu’elle montraitMais elle a commencé à se sentir mieux ces derniers jours avant que la situation ne s’aggrave. “C’était génial”, a déclaré Towns dans la vidéo. “Nous avons parlé et elle avait l’impression qu’elle allait s’en sortir. Elle savait qu’il y avait des jours plus difficiles à venir, mais j’avais l’impression que nous allions dans la bonne direction. Les choses se sont soudainement retournées contre elle.”

Le garde de tir de l’Utah Jazz, Donovan Mitchell, le deuxième joueur de la NBA testé positif pour le coronavirus après que son coéquipier, le centre français, l’ait fait le 11 mars Rudy gobert, a été le premier à envoyer des mots d’encouragement aux villes via Twitter. “Soyez forts et faites confiance à Dieu”, a écrit Mitchell, qui, malgré des tests positifs pour le coronavirus, n’a jamais montré de symptômes de la maladie.

Le positif de Gobert est celui qui a amené le commissaire de la NBA, Adam Silver, à décider de suspendre toute la compétition de la ligue, tandis que Il y a déjà eu 10 joueurs infectés par le coronavirus, dont l’attaquant vedette des Brooklyn Nets Kevin Durant, et quatre autres des équipes des Sixers (3) et Denver Nuggets (1).

