Trae Young continue de marquer l’histoire: 50 points contre le Heat

Apportez jeune Il a réussi à marquer 50 points pour la première fois de sa carrière, devenant le quatrième plus jeune joueur à marquer ce chiffre dans l’histoire de la NBA. De plus, il devient le deuxième joueur de l’histoire à marquer 40 points ou plus avec moins de 21 ans. L’autre joueur est LeBron James.

Hier, Young a réussi à atteindre le chiffre de 50 points en aidant son équipe, Atlanta Hawks, pour remporter le duel affronté contre le Miami Heat 129-124. Le jeune joueur de base a réussi à marquer 12 des 25 tirs qu’il a tentés (8 sur 15 en triple) et 18 des 19 lancers francs qu’il a lancés. De plus, il a distribué 8 passes décisives, volé deux balles et mis une casquette.

Ice Trae a enregistré un nouveau record de carrière de 50 points ce soir! pic.twitter.com/oYXlJYGbfh

– Atlanta Hawks (@ATLHawks) 21 février 2020

“J’ai toujours eu une grande confiance en moi”, a commenté Trae Young lorsqu’on lui a demandé si son expérience au All Star avait aidé sa confiance à monter pour jouer ce match.

John Collins, un joueur des Hawks, a commenté la performance personnelle spectaculaire de son coéquipier: “Ce fut un grand match pour notre leader. Nous avons apprécié les grands jeux de notre grand joueur.”

Le Heat ne savait pas comment arrêter Young quand il a jeté de la ligne des 3 points. Cela a été commenté par l’entraîneur Eric Spoelstra: “Il a joué avec un rythme incroyable. Il tire depuis plus de six pieds … il y a peu de choses qui peuvent être faites défensivement à ce sujet.”

