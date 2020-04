Trae Young défie Curry avec un pronostic audacieux

Être une star du NBA une certaine audace est nécessaire et Apportez jeune prouve l’avoir. La base des Hawks d’Atlanta veut entrer dans l’histoire de la NBA et déjà dans sa deuxième année en tant que professionnel, il n’a pas éludé les questions posées dans le programme de Shaquille O’Neal sur quand il peut battre Stephen Curry comme le meilleur tripliste de la ligue. “Dans un an, je le ferai”, a-t-il assuré. Il ne faut pas oublier que Young marque 3,4 fois par match cette année et présente un pourcentage de 36,1%.

Bring Young dit qu’il dépassera Steph Curry comme le meilleur tireur de la NBA en un an. pic.twitter.com/qq1b1SYECB

