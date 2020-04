Trae Young et Chris Paul s’inscrivent au tournoi NBA HORSE

Cela fait presque un mois depuis la suspension de la saison régulière de la NBA en raison du coronavirus et par manque de divertissement, la ligue commence à chercher des moyens alternatifs pour fournir un produit de type basket-ball à ses fans. La première étape est franchie, car Adrian Wojnarowski a confirmé qu’il y aura un tournoi de CHEVAL organisé par la ligue et qui aura plusieurs étoiles.

Amenez Young, Chris Paul et Zach LaVine Ils font partie des confirmés de l’événement, qui sera diffusé en ligne et où chaque joueur prendra ses photos de chez lui, probablement sur des pistes improvisées. En plus de ces joueurs, il y aura d’autres membres de la NBA à confirmer, des joueurs de la WNBA et diverses surprises que la ligue réserve.

Ce sera le premier événement que la ligue accueillera depuis la suspension de toute la compétition, avec l’espoir que le basket-ball régulier reviendra le plus tôt et le plus sain possible.

Sources: La NBA et ESPN prévoient de téléviser une compétition HORSE est en voie d’achèvement et parmi ceux qui devraient participer comprennent Chris Paul, Trae Young et Zach LaVine. La compétition comprendra également quelques joueurs de la WNBA et d’anciens anciens élèves de la NBA.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 8 avril 2020

