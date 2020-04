Trae Young: “Les Lakers allaient gagner l’anneau à revendre”

La NBA était en pause le 12 mars lorsque Rudy Gobert, un joueur d’Uath Jazz, a été testé positif pour le coronavirus. Depuis lors, la compétition nord-américaine travaille et négocie avec la Players Association tous les scénarios possibles pour résoudre ou non la fin de la saison.

Apportez jeuneLe joueur des Atlanta Hawks a récemment parlé de cette décision d’annuler le cours au moins jusqu’à ce que la crise sanitaire causée par COVID-19 soit résolue. La base garantit que, si tout s’était déroulé comme il se doit, sans quarantaine ni confinement, Los Angeles Lakers ils auraient gagné la bague pour épargner:

“Vous avez vu les Lakers jouer et ils vous ont donné un sentiment différent de celui des autres équipes. Ils étaient sur une mission différente. Sans la suspension, ils auraient remporté le 17e titre de champion de la franchise.”

Joueurs avec +10 +40 matchs PTS dans une saison à 21 ans ou moins:

1- LeBron James

2- Amenez les jeunes

Fin de la liste. pic.twitter.com/24SxJ0u0K8

– NBA Latam (@NBALatam) 21 février 2020

À propos du niveau que je montrais LeBron James Cette saison, Young a également donné son avis et n’a fait que féliciter la figure de «The King»: «Je n’ai jamais rien vu de tel dans ma vie. C’est la plus grande chose que j’aie jamais vue. Il était prédestiné à réaliser son quatrième anneau de la NBA. “

Avec ces mots, ce que Trae Young signifie, c’est que si la saison est reportée et avec elle les séries éliminatoires, certaines équipes qui semblaient complètement exclues dans le combat pour le titre (comme Brooklyn Nets avec Kyrie Irving et Kevin Durant ou Philadelphia 76ers avec Joel Embiid et Ben Simmons) peuvent être renforcés en récupérant leurs étoiles blessées.

