Trae Young qualifie Joel Embiid de «meilleur gros» de la NBA

Le centre des Philadelphia 76ers Joel Embiid a connu une soirée historique lors d’une victoire contre les Hawks d’Atlanta. La star des Sixers a fait forte impression sur Trae Young.

Selon Sarah K. Spencer du Atlanta Journal Constitution, Young a fait l’éloge d’Embiid en le qualifiant de meilleur grand homme de la NBA:

«Pour être honnête, il est probablement le meilleur gros de notre ligue. Super habile, super fort. Quand il est en mode attaque, il est difficile de le garder. “

Les commentaires de Young sont certainement compréhensibles compte tenu de ce qu’Embiid a pu faire lors de la victoire 129-112 contre Atlanta. Le grand homme a rejoint une entreprise d’élite avec 49 points et 14 rebonds, devenant le premier joueur à atteindre cette marque depuis que le Hall of Famer Moses Malone l’a fait en 1984.

Peut-être encore plus impressionnant est la mode dans laquelle Embiid l’a fait en allant 17 sur 24 sur le terrain et 14 sur 15 sur la bande de charité. Il était également une force sur la défensive avec trois interceptions et un bloc pour ramener les Sixers dans la colonne des victoires.

Bien que Trae Young ait terminé avec une ligne décente en perdant 28 points et en distribuant 10 passes décisives, il a eu du mal à trouver son rythme après avoir obtenu un épouvantable 2 de 11 sur la ligne des lancers francs. Pendant ce temps, il s’est retrouvé à seulement trois rebonds en deçà d’un triple-double.

Trae Young et Joel Embiid s’étaient bien connus en tant que partants de l’équipe Giannis pendant le match des étoiles. Il est clair qu’il existe un fort sentiment de respect mutuel entre les deux, bien qu’ils soient rivaux en Orient pour les années à venir.

