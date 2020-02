Trae Young se moque de Mo Bamba après un gros bloc

Le Orlando Magic a fini par faire rire le dernier mercredi avec une victoire de 130-120 contre les Hawks d’Atlanta. Cependant, le meneur des Hawks Trae Young a peut-être eu le point culminant de la journée avec un bloc au-dessus du centre magique Mo Bamba.

Young a parlé aux médias après le match de son jeu défensif le plus marquant selon Sarah K. Spencer de l’Atlanta Journal Constitution.

Trae Young, 6 pieds 1 pouce, sur le blocage de Mo Bamba, 7 pieds 1 pouce, qui se trouve également être son ami proche:

“C’est mon chien. Mo est mon gars, donc je vais parler de trash avec lui tout le temps maintenant… je vais certainement parler de celui-ci pendant très, très longtemps. “

– Sarah K. Spencer (@sarah_k_spence) 27 février 2020

Le chronomètre de tir étant épuisé, il est apparu que Bamba aurait un dunk ouvert seulement pour être rejeté par Young venant de derrière.

Avec Bamba étant un pied plus grand que Young, le bloc était certainement inattendu, surtout si l’on considère la réputation de Young en tant que défenseur médiocre dans la ligue.

Young marquerait 27 de ses 37 points en première mi-temps contre le Magic tout en ajoutant 11 passes décisives. La défaite fait chuter les Hawks à 17-43 au cours de la saison alors qu’ils continuent de demeurer au bas de la Conférence de l’Est.

Bamba a été repêché juste un choix après Young dans le repêchage de 2018, mais alors que Young s’est déjà cimenté comme une star de bonne foi, l’ancienne star du Texas a parfois du mal à trouver sa place dans la NBA, principalement en raison de l’abondance de grands hommes sur la liste. (qui a depuis été réduit depuis la saison dernière) et une combinaison de blessures.

Le grand homme de 21 ans a marqué 15 points et a réussi 10 rebonds en seulement 17 minutes contre les Hawks. Pour la saison, Bamba affiche en moyenne 5,4 points, 4,9 rebonds et 1,5 bloc par match tout en tirant à 46,7% sur le terrain et 33,3% en profondeur.