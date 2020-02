Trae Young sur le boeuf Giannis Antetokounmpo-James Harden

Le meneur des Hawks d’Atlanta, Trae Young, est intervenu sur le bœuf Giannis Antetokounmpo-James Harden, qui cuisinait vendredi après un aperçu de l’interview de Harden avec Rachel Nichols d’ESPN.

On a demandé à Harden de parler de la perception que la ligue semble avoir de lui et de son manque d’appréciation, mais il a pris un cran plus haut lorsqu’il a été invité à commenter la prémisse du directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey, selon laquelle il n’était pas apprécié. Harden a fini par tirer sur les compétences d’Antetokounmpo:

“Quand tout sera dit et fait, ils l’apprécieront davantage”, a déclaré Harden. «Mais j’aimerais pouvoir courir et être à 7 pieds et juste dunk. Comme ça, ça ne demande aucune compétence (rires).

«Je devais réellement apprendre à jouer au basket et à avoir des compétences, tu sais? Je prends ça n’importe quel jour. “

Les jeunes ne pouvaient pas s’empêcher de prendre un sac de pop-corn et adorer cette conversation sur le bœuf pendant ce qui est considéré comme les jours canins de la saison NBA:

Plus de boeuf…. juste ce que les gens voulaient …

– Trae Young (@TheTraeYoung) 28 février 2020

Harden a précédé cette déclaration en s’assurant de clarifier qu’il aurait dû être choisi avant Kemba Walker s’il cherchait vraiment quelqu’un qui passerait le ballon:

“Je pense qu’il l’aide plus que lui en moyenne”, a déclaré Harden de Walker. “Je ne vois pas ce qu’est la blague.

“Je n’ai même pas vu [the All-Star Draft]. Je ne fais pas attention à des trucs comme ça. Je sais juste qu’aucun d’eux ne peut jouer avec moi. “

Il semble que la jeune star des Hawks et le reste de la NBA seront très amusés par la façon dont ce bœuf entre Harden et Antetokounmpo va se dérouler. Les Rockets and Bucks jouent une fois de plus en saison régulière le 25 mars dans un match télévisé national sur ESPN. Après cela, nous verrons peut-être ces deux stars prendre leur bœuf pour la finale de la NBA.