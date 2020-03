Tre Jones déclare pour le repêchage 2020

Les joueurs des collèges cherchent à poursuivre la transition vers des ligues professionnelles au milieu de la pandémie de coronavirus. En fait, certains ont récemment déclaré pour le projet de la NBA au cours de la période d’auto-quarantaine recommandée. Ceux-ci incluent le premier choix potentiel, Anthony Edwards de Géorgie, ainsi que Isaac Okoro d’Auburn. Duke’s Tre Jones est un autre joueur à déclarer pour le repêchage.

Kurt Helin de NBC Sports a détaillé les discussions de l’entraîneur Mike Krzyzewski avec les médias concernant les plans de Tre Jones. De multiples simulations ont placé le meneur de jeu Duke au premier tour, plusieurs le considérant comme un choix final possible au premier tour. Quelques-uns l’ont également projeté partir au début du deuxième tour.

Le joueur de 20 ans était coéquipier avec les joueurs de la NBA, Zion Williamson, R.J. Barrett et Cam Reddish. Au cours de sa saison de première année, Jones avait en moyenne 9,4 points et 5,3 passes décisives. Il a ensuite élargi son répertoire offensif après leur départ à 16,2 points et 6,4 dimes par match. Il a également amélioré son pourcentage de 3 points, passant d’un maigre 26,2 à un respectable 36,1%.

En plus d’être une menace à l’offensive, Jones a été décrit comme un bon leader et un défenseur embêtant. En fait, la saison régulière de l’ACC s’est conclue par le fait qu’il a été nommé Joueur de l’année de l’ACC et Joueur défensif de l’année. Il subsiste cependant des doutes quant à sa taille et son athlétisme. Jones est répertorié comme 6 pieds 3, pesant seulement 185 livres.

Pour l’instant, cependant, toutes les discussions concernant le projet de la NBA sont hypothétiques. Avec la pandémie, la ligue devrait se concentrer sur la saison régulière et les séries éliminatoires avant de se préoccuper du repêchage.