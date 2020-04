Tre Jones résoudrait le problème des gardes de sécurité

Avec la NBA en attente en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, la majorité de l’attention dans la ligue est passée des matchs réels au repêchage et à l’intersaison de l’été. Donc, dans ce cas, Sixers Wire poursuit la série de projets en 10 parties d’options de projet réalistes pour les Philadelphia 76ers au 22ème rang du projet.

Pour les Sixers, de nombreux profils de dépouille ont été axés sur le besoin de prise de vue qu’ils doivent avoir pour que le sol soit correctement espacé. Il y a un autre besoin qu’ils ont et c’est la position de garde de point de secours. Comme mentionné dans le passé, Raul Neto n’a pas répondu aux attentes et Trey Burke a été libéré pour faire venir Alec Burks. Cette édition se concentre donc sur une option de meneur derrière Ben Simmons.

Tre Jones, Duke

À chaque fois que Simmons se rend sur le banc, les Sixers ont besoin d’un gars qui peut intervenir et maintenir l’offensive en douceur. Neto est un tireur compétent et il est fonctionnel, mais les Sixers sont à un point où ils ont besoin d’une offensive constante sur le banc et Jones peut le faire. Il a connu une solide saison à Duke avec une moyenne de 16,2 points, 6,4 passes décisives et 4,2 rebonds tout en tirant à 36,1% de la profondeur.

Il a un QI de basket-ball élevé et il peut exécuter une attaque en douceur car il ne blessera pas l’équipe avec de mauvais chiffres d’affaires. Il n’est pas non plus horrible sur le plan défensif malgré sa position à seulement 6 pieds 3 pouces et sa longueur limitée. Il peut être le meneur de jeu de sauvegarde avec lequel l’équipe peut se sentir à l’aise et pourrait également commencer au besoin.

Bryan Kalbrosky chez Rookie Wire a en fait moqué Jones aux Sixers à 22 ans dans le dernier projet:

Les 76ers ont souffert d’un manque de profondeur dans leur zone arrière derrière Ben Simmons. Mais la sélection du meneur Duke Tre Jones serait une réponse immédiate à ce problème. Jones, qui a remporté le titre de Joueur de l’année de l’ACC et de Joueur défensif de l’année de l’ACC, est sans doute le meilleur meneur de jeu défensif de cette classe. Cela lui permettra de gagner du temps de jeu tout de suite dans les grands moments. De plus, il est capable d’être un général au sol et de mener l’offensive lorsque Simmons n’est pas sur le terrain.

Jones a une tonne de potentiel pour éventuellement devenir un starter dans cette ligue. En raison de son QI élevé et de sa capacité à être un tireur productif et fiable, il aurait beaucoup de sens pour les Sixers à 22 ans. Il n’aurait pas non plus à produire autant tout de suite derrière un All-Star comme Simmons. Cela lui donnerait le temps de se développer et il pourrait devenir un meneur de premier niveau dans la ligue.

À 22 ans, une équipe ne recherche pas un type de talent qui change la donne. Ils recherchent quelqu’un pour venir et aider à donner à cette équipe ce dont ils ont besoin. Un gars comme Jones donne aux Sixers une mise à niveau sur Neto en ce moment.

