Tremont Waters marque 26, Tacko Fall double-double pour Claws

Le duo bidirectionnel des Celtics de Boston, Tacko Fall et Tremont Waters, a mené les Maine Red Claws à une victoire de 119-106 contre les Erie Bayhawks samedi, l’ancien rebondissant après une opération des orteils plus tôt dans la semaine.

L’affilié en développement de Boston a remporté la victoire sur l’équipe de la G League des Pelicans de la Nouvelle-Orléans via les 26 points hyper-efficaces de Water (sur 8 tirs sur 12 dont 5 sur 6 au-delà de l’arc) et 6 passes décisives.

Fall avait encore un autre double-double avec les Claws, enregistrant 14 points, 13 rebonds et 5 tirs bloqués à son retour à l’action.

Le produit UCF avait raté son dernier match avec le Maine en raison d’un ongle incarné que Fall avait enlevé chirurgicalement, selon Glenn Jordan du Lewiston Sun Journal.

Plus tôt dans la semaine, Fall a rapidement quitté un match contre les Westchester Knicks avec une blessure non divulguée et n’est pas revenu. Bien qu’il soit loin d’être certain que l’orteil en soit la cause, cela aurait du sens car l’affliction – bien que mineure – peut rendre la mobilité douloureuse.

La procédure était clairement mineure, cependant, car le centre sénégalais était de retour à son ancien moi, dominant l’intérieur avec sa longueur surnaturelle.

Les Red Claws obtiennent un peu de répit, ne faisant face à aucun adversaire avant le 6 mars, lorsqu’ils affrontent la promenade de Grand Rapids – l’équipe de développement des Detroit Pistons – au Portland Expo Building à 19 h HE.

.