Trey Burke parle de l’augmentation du niveau de confort avec Sixers avec plus de temps

Les Philadelphia 76ers devaient trouver une étincelle offensivement. Ainsi, l’entraîneur Brett Brown a fait un changement et a inséré Trey Burke dans la rotation dans l’espoir de trouver une vie supplémentaire. Le plan a réussi car il a pu donner aux Sixers un aspect différent avec sa capacité à créer pour les autres et pour lui-même.

Son jeu solide récemment lui a valu un contrat entièrement garanti pour le reste de la saison après être entré dans la saison avec seulement une offre partiellement garantie. Il a récolté en moyenne 7,8 points en tirant à 58,3% en profondeur au cours de ses huit derniers matchs, tout en affichant une moyenne de 14,2 minutes par match.

Il a fait preuve de beaucoup de confort en glissant dans la rotation à côté de Ben Simmons et il semble qu’il ait finalement trouvé un rôle à Philadelphie après avoir joué peu.

“Je viens d’apprendre mon rôle”, a-t-il expliqué lors de l’entraînement mardi. «Parfois, jouer le 1, parfois jouer le 2, apprendre où le 2 est censé être avec tous les appels de jeu que nous avons. Mettre les gars à leur place en tant que meneur, je ne joue pas une seule position, je dois être alerte et conscient sur le terrain. »

En raison de la polyvalence de l’alignement, Brown a commencé à expérimenter avec beaucoup de ses joueurs et avec Burke en particulier. Sa capacité à jouer l’une ou l’autre position en zone arrière a donné à l’équipe beaucoup de flexibilité et cela a gardé Burke sur ses gardes.

“Il me lance là-bas dans différents rôles”, a ajouté Burke. “Parfois, je suis le meneur où je dois mettre la table plus que d’autres fois quand je suis le 2 où je peux être plus agressif. Je pense que lorsque je parle d’être plus à l’aise, je le pense dans ce sens. »

En plus de ces défis que Burke a affrontés avec les Sixers, un autre défi a été de jouer le temps. Il n’a fait ses débuts avec Philadelphie qu’au huitième match de la saison et il a été utilisé avec parcimonie par la suite. Brown roulerait normalement avec Raul Neto ou Josh Richardson en tant que meneur de jeu, mais il semble maintenant que Burke ait un rôle dans cette équipe.

“C’est une autre chose, l’incertitude quant à mon niveau de jeu”, a-t-il ajouté. «Dernièrement, l’entraîneur a clairement fait savoir qu’il allait rouler avec moi. Mon travail consiste à venir ici et à être Trey Burke. Soyez agressif, prenez des risques, essayez de vous mettre dans la peinture, brisez les défenses et prenez simplement ce que la défense m’a donné. C’est ce que j’essaie de faire. “

Philadelphie évoluera contre les Celtics de Boston jeudi après une victoire lundi contre le Thunder d’Oklahoma City.

