trio de Celtics St. Patrick’s Day gagne, Bob Cousy prend sa retraite

Les Boston Celtics ont souvent fêté la Saint-Patrick au cours de la dernière décennie, ce qui est probablement approprié étant donné les racines de l’équipe dans la communauté irlando-américaine de Boston.

Mais ils ont également remporté trois victoires impressionnantes ce jour-là depuis le début de l’ère des «Big Three» de Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen, dont deux appartiennent aux itérations des Celtics avec ce trio sur la liste.

La plus récente victoire de ce type, en 2017 contre les Brooklyn Nets, a vu un jeune alignement des Celtics sortir d’une reconstruction assurer un match serré avec un énorme match de l’attaquant Jae Crowder.

Le produit Marquette a marqué 24 points sur un tir de 7 sur 11 pour aller avec 12 rebonds pour mener tous les marqueurs 9 de son total à venir dans la dernière image.

Crowder, menant Boston à une victoire de 98-95, est survenu malgré le fait que le meneur Isaiah Thomas se reposait pour une douleur au genou, le Géorgien s’étant intensifié en son absence.

Boston avait également battu les New York Knicks ce jour-là sept ans plus tôt, remportant 109-97 avec un excellent effort de Paul Pierce (29 points) et l’aide de KG (22 points).

C’était le plus de points que le duo avait cumulé pour cette saison, les deux ayant raté un temps considérable dans la seconde moitié de la saison à cause d’une blessure.

“Il y avait beaucoup de choses là-bas”, a déclaré à l’époque l’entraîneur-chef des Knicks, Mike D’Antoni (via l’Associated Press). «Ils étaient trop gros, trop rapides, trop bons, et le road trip un peu trop long».

Et enfin, au cours de la saison, les Celtics ont accroché la bannière 17 – 2007-08 pour vous, les fans de reent – Boston a battu les puissants San Antonio Spurs 93-91, avec une sortie équilibrée de Pierce (22 points et 8 planches), KG (21 points et 8 rebonds) et le meneur Rajon Rondo (20 points et 6 passes décisives).

Le gardien de réserve Sam Cassell a ajouté 17 points et 5 planches sur le banc lors de la victoire par derrière contre les champions alors en titre.

“Les Spurs, c’est une machine bien huilée. Nous savions qu’ils allaient venir enflammés. Ils ont perdu quelques matchs ces derniers temps et n’importe quel champion va sortir avec ses faiseurs de foin », a déclaré Garnett à l’époque (via ESPN).

C’est le 57e anniversaire de la retraite du grand Celtic Bob Cousy, qui a quitté le jeu à 34 ans lors d’une cérémonie tenue au jardin de Boston célèbre pour un ventilateur brisant le silence gênant de Cousy dans son discours de retraite ému en criant: «We love ya Cooz ! ”.

Le légendaire meneur de Boston a même reçu un message du président de l’époque, John. F. Kennedy déclarant: «Le jeu porte une empreinte indélébile de vos compétences rares et de votre audace compétitive» (via l’auteur Gary M. Pomerantz dans The Last Pass).

Cousy gagnerait sept titres avec Boston, serait élu le joueur le plus utile de la ligue et recevrait 13 invitations aux matchs des étoiles de la NBA, l’un des plus grands à jouer et un Temple de la renommée au premier tour.

Aujourd’hui est également le 61e anniversaire du président de l’équipe et ancien double champion des Celtics Danny Ainge., Et de l’ancien gardien de Boston et des Charlotte Hornets de Terry Rozier, qui a 26 ans aujourd’hui.

