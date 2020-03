Trois ans de meilleur score de Sergio Llull en Ligue Endesa: son match brutal

Aujourd’hui est le 3e anniversaire de la fête de Endesa League dans lequel Sergio Llull a réussi à marquer plus de points. C’était le 26 mars 2017, au WiZink Center, le jour où l’équipe Mahón menait la victoire du Real Madrid contre Bilbao Basket par Mumbrú et Todorovic par 104-76 avec 29 points et 7 sur 9 en triple. Presque rien…

– Aujourd’hui il y a 3️⃣ ans …

Le meilleur jeu de buteur pour @ 23Llull sur l’ACB!

2️⃣9️⃣ points # LigaEndesa pic.twitter.com/5PtbhrsjIw

– Endesa League (@ACBCOM) 26 mars 2020

