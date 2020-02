Trois autres questions sur les Celtics-76ers avec Ky Carlin de Sixers Wire

Les Boston Celtics peuvent-ils remporter une victoire cette fois?

Après trois défaites consécutives contre les 76ers de Philadelphie, les Celtics de Boston ont soif de victoire contre les Sixers – mais étant donné qu’ils n’ont pas pu conclure l’accord même lorsque le centre Joel Embiid était sorti avec un tendon déchiré, est-il irréaliste de s’attendre à ce qu’ils prennent un match sur leur terrain?

Avec la date limite du commerce qui se profile, le concours pourrait être la dernière, la meilleure chance pour les Celtics de voir si le banc a quelque chose à apporter contre un barrage routier potentiel en après-saison – mais que devrions-nous savoir d’autre sur les 76ers?

Alors que les Celtics accueillent leur rival 76ers de la division Atlantique pour leur quatrième et dernière réunion de la saison NBA 2019-2020, nous avons rencontré Ky Carlin, l’éditeur de notre site soeur Sixers Wire pour voir ce qui se passait avec les Sixers depuis leur dernière joué les Celtics.

Qu’est-ce qui a changé depuis la dernière confrontation de ces deux rivaux de l’Est?

Comme toujours pour cette équipe des Sixers, les blessures. Il semble qu’ils aient été accablés par des blessures tenaces pendant la majorité de la saison et qu’ils ont maintenant un problème avec Josh Richardson qui manquera le match. Il a joué un rôle clé dans la victoire de l’équipe à Boston le 12 décembre. Shake Milton débutera donc probablement à sa place pour un quatrième match consécutif.

Comment chaque équipe gagne-t-elle?

Pour Philly, c’est la même histoire. Battez Boston à l’intérieur et jouez à la balle d’intimidation Les Celtics sont un groupe plus petit, ce qui donne à Joel Embiid une chance de monter de gros chiffres et à Al Horford d’aller travailler bas.

Pour les Celtics, ils peuvent en quelque sorte utiliser cette taille à leur avantage. Les All-Stars Kemba Walker et Jayson Tatum peuvent passer par les Sixers plus grands et plus lents pour se rendre au seau tandis que Jaylen Brown peut également produire à partir du périmètre. Cependant, lorsque les Sixers peuvent réagir avec des défenseurs d’élite comme Ben Simmons et Matisse Thybulle, cela rend la vie difficile à Boston.

Que devrions-nous savoir d’autre sur les Sixers pour cette réunion?

Qu’ils sont incroyablement exaspérants. Ils ont trois victoires contre Boston plus des victoires contre les Raptors de Toronto, les Miami Heat, les Milwaukee Bucks et les Indiana Pacers, mais ils ont également des pertes de tête contre les Orlando Magic, les Brooklyn Nets et les Atlanta Hawks.

Ils sont extrêmement talentueux, mais ils sont tellement incohérents et il est difficile de dire quelle équipe Sixers se présentera. Le temps nous dira jusqu’où ils iront dans leur avenir.

Ce go-round, Philly aura son centre prisé entièrement disponible, Embiid ayant depuis récupéré de cette déchirure du tendon et de la chirurgie subséquente. Ils seront cependant sans avoir commencé à tirer sur le garde Josh Richardson, alors qu’il continue de se remettre d’une cuisse tendue.

L’ancien Celtic Al Horford pourrait également manquer le concours, ayant raté l’inclinaison antérieure des Sixers en raison d’une douleur au genou.

Boston restera sans centres Robert Williams III (hanche) et Enes Kanter (genou), et le meneur Kemba Walker est discutable avec une douleur au genou.

Avec déjà trois victoires à son actif cette saison, il n’est pas surprenant que la plupart des paris sportifs en ligne accordent aux 76ers un écart de +4, mais ce devrait être un jeu gagnable avec un peu de chance.

