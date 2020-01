Trois Celtics-Warriors posent des questions à Tommy Call III de Warriors Wire

La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, les Boston Celtics n’avaient pas le swingman All-Star Gordon Hayward, et les Golden State Warriors ont perdu le meneur D’Angelo Russell à cause de blessures avant la fin du match.

Alors que les chances sont toujours en faveur de Boston avec tant de joueurs clés sur les Warriors toujours blessés, nous avons rattrapé Tommy Call III, rédacteur en chef de notre site frère, Warriors Wire, pour obtenir la vérité sur ce qui se passe dans la région de la baie depuis la dernière croisée des Celtics avec les Dubs.

Alors, qu’est-ce qui a changé depuis la dernière rencontre entre Golden State et Boston?

Lorsque les Celtics se sont rendus au nouveau Chase Center de San Francisco au début de la saison, Willie Cauley-Stein était toujours le centre de départ de Golden State. Maintenant, avec le produit Kentucky à Dallas, les clés de la zone avant ont été remises à Marquese Chriss et Omari Spellman. Chaque jeune grand a prospéré avec l’opportunité présentée par Steve Kerr. Kerr a choisi de commencer les deux à des moments différents tout au long de janvier, Chriss recevant l’appel pour les deux derniers matchs.

Alors que chacun apporte une dose d’énergie à la zone avant des Warriors, les deux jouent un rôle différent au sol à partir de la même position. Chriss, une menace de lob athlétique, peut être convaincant à l’intérieur avec D’Angelo Russell ou Draymond Green initiant l’offensive. Lorsque Spellman est sur le terrain, il peut étirer le sol, tirant de 47,8% au-delà de l’arc en janvier, en moyenne 3,5 tentatives par match dans le mois.

Le jeu encourageant des deux grands hommes de 22 ans a transformé le reste de la saison 2019-2020 en bande d’audition pour chacun pour remplir un rôle prolongé la saison prochaine lorsque Stephen Curry et Klay Thompson retourneront dans le giron.

Que faudra-t-il pour que chaque équipe gagne?

Bien que le record des Golden State Warriors se trouve au bas de la Conférence de l’Ouest, ils forment une équipe différente lorsque Draymond Green est engagé. Sans Curry et Thompson, plus un casting presque entièrement nouveau dans la rotation de Kerr, Green a eu du mal avec la cohérence. Cependant, lorsque Green peut canaliser son ancien self All-Star, le manque de talent des Warriors n’est pas aussi évident que leur bilan pourrait le montrer.

Dans les victoires de Golden State, Green affiche en moyenne 11,3 points, 9,0 rebonds et 6,8 passes décisives par match. Green a récolté un triple-double ou près d’un sur quatre des huit victoires des Warriors cette saison. Même dans une défaite étroite, Green a été un facteur, qu’il frappe plusieurs points à 3 points ou qu’il soit le principal porteur du ballon dans l’attaque de Kerr.

Le dernier match contre les 76ers, Golden State, a affronté l’équipe la plus talentueuse de Philadelphie pendant trois trimestres serrés, mais n’a pas pu clore le match dans la dernière période – une grande raison pour laquelle le match était serré était due aux 12 passes décisives de Green, neuf points et neuf rebonds.

Bien que les statistiques ne puissent pas le montrer dans la saison 2019-2020, Green a toujours la capacité d’élever le talent environnant de Golden State à un nouveau niveau lorsqu’il est engagé.

Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur la confrontation, ou les Warriors en général?

Depuis son arrivée à Golden State, ancienne étoile de la Conférence de l’Est, D’Angelo Russell est comme annoncé. Pourtant, lors de la précédente confrontation des Celtics avec les Warriors, le joueur de 23 ans a quitté le match avec une blessure au pouce.

Lors de ses 10 derniers matchs, Russell a une moyenne de 27,6 points et 6,8 passes décisives par match avec Golden State. Le natif de Louisville, Kentucky est la clé de l’offensive de Kerr, tirant 44,7% du terrain et 44,6% de l’extérieur de l’arc au cours de ses 10 derniers matchs. Russell’s a réalisé trois efforts de 30 points ou plus au cours de cette période et n’a plongé que 26 points deux fois.

Russell est en dehors d’une race de score rare dans la NBA, quand il est sur, il peut prendre en charge un match entier quel que soit le type d’adversaire à la manière de Golden State.

Les Warriors continueront de se passer du meneur de la NBA Steph Curry (poignet) et de l’aile All-Star Klay Thompson (Achilles), mais il y a peu de chances qu’ils puissent améliorer leur rotation en zone avant alors que le centre Kevon Looney s’approche du retour de une longue absence due à une blessure abdominale.

Boston sera sans centres Enes Kanter (genou) et Robert Williams III (hanche), et pourrait être sans l’attaquant Jayson Tatum (aine). Aussi mauvais que cela puisse paraître, c’est le plus sain que les Celtics aient été depuis un certain temps, donc cela ne devrait pas surprendre si Tatum assied un match.

Même avec la mince zone avant, les Celtics sont toujours fortement favorisés contre les pires guerriers de la ligue, ce qui se traduit par un écart moyen de -12 pour Boston.

