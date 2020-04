Trois joueurs qui pourraient profiter d’un retour de la NBA cette saison – The Athletic

Écoutez, c’est idiot d’écrire sur ce qui se passe. Je suppose que j’ai juste de l’espoir – plein d’espoir, nous retournons à une normalité où nous pouvons prêter attention à nos diversions, comme la NBA. Voici trois joueurs qui auront l’occasion de briller si l’arrêt est arrêté. (Remarque: je suis resté à l’écart des joueurs blessés qui ont le temps de guérir).

James Harden

Ce maître offensif n’a pas eu les moments éliminatoires pour égaler sa carrière illustre (il a en moyenne plus de 25 points pour huit saisons consécutives!) Le récit a toujours été qu’il était épuisé après avoir joué à l’iso-ball et avoir porté son équipe pendant six mois de saison régulière . Cette pause est son coup.

Les Rockets ont besoin de moins de temps pour se geler que les autres prétendants en raison de ce style d’isolement, les adversaires peuvent ne pas être prêts à affronter des files d’attente non conventionnelles après des mois de congé (Russell Westbrook le fera certainement), et Westbrook a pris plus de charge sur Harden que Chris Paul eu dans le …

