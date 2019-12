Trois perspectives à surveiller pour le repêchage NBA 2020 de Boston

Bien que les choix de repêchage ne soient peut-être pas des cadeaux de Noël, plus de quelques fans des Boston Celtics abandonneraient une partie de leurs vacances pour savoir ce que leur équipe préférée ferait lors du repêchage de la NBA 2020.

À cette fin, Jonathan Wasserman de Bleacher Report a assemblé sa dernière version provisoire de 2019, et il prévoit que Boston s'intéressera à une poignée de perspectives alléchantes.

Les Celtics pourraient contrôler jusqu'à trois choix de première ronde dans le prochain projet, selon la façon dont les protections sur le plus précieux des trois se joueraient.

Boston obtiendra le choix du premier tour des Memphis Grizzlies 2020 si les balles de ping-pong le renvoient au-dessous du sixième au total, et avec le Griz possédant le neuvième record de la NBA, les Celtics auraient en effet trois sélections pour faire cela sans l'aide de les dieux du basket.

Il y a d'autres choses qui pourraient changer ce résultat en plus de l'ordre du tirage au sort; Memphis pourrait atteindre un creux en raison de blessures ou de transactions inattendues, ou les Celtics pourraient combiner des actifs pour remonter dans le projet ou éliminer complètement les choix.

Si Boston devait faire les sélections que Wasserman prédit, cependant, de nombreux fans pourraient avoir l'impression que c'est Noël le 25 juin.

L'analyste du Bleacher Report place le choix des Grizzlies au septième rang, juste assez bas pour transmettre aux Celtics, et Wasserman pense que Boston irait avec une menace défensive d'Auburn avec le choix.

Le petit attaquant Isaac Okoro est sa sélection projetée pour les Celtics, et étant donné la prédilection du président des opérations de basket-ball Danny Ainge pour les défenseurs des ailes verrouillées, il a absolument le caractère également.

Okoro a connu une solide saison à ce jour avec les Tigers, enregistrant 12,7 points, 4,5 planches et 1,7 passes en plus de 29,3 minutes par match tout en tirant à 57,3% du sol.

Il pourrait utiliser de l'aide avec les trois balles, ne frappant que 23,8% des 1,9 tentatives par match au-delà de l'arc, mais peut tailler dans le panier et jeter le rocher quand un tireur est également ouvert.

De l'autre côté de la balle, comme le note l'analyste du rapport Bleacher, Okoro a «la capacité de se verrouiller, de garder plusieurs positions et de se tenir à l'intérieur, et avec des pieds rapides, des jambes solides, un cadre de 225 livres et une concentration».

Plus tard dans le repêchage, Boston pourrait décider d'aller avec le choix de Wasserman pour le propre choix de l'équipe, qui tomberait probablement vers la fin du premier tour étant donné le dossier de Boston 20-7, troisième meilleur de la ligue derrière seulement le 27-4 Milwaukee Bucks et 24-6 Lakers de Los Angeles.

Cette sélection serait Zeke Nnaji, de l'Arizona, «haut plafond bas et grand étage», qui devrait être un centre de rotation solide avec une défense respectable si brute, une capacité à travailler dans le poste et une finition supérieure à la moyenne.

Alors que la première année n'a pas de vrai jeu loin du panier, son taux de 80,6% de la bande de bienfaisance suggère qu'il peut être en mesure de développer un sauteur avec le temps, et ses 7,6 planches en bonne santé par concours dans l'une des conférences les plus compétitives de la NCAA suggèrent un étage élevé même si plafond bas.

Les Celtics contrôlent également le premier tour des Bucks 2020, mais en tant que meilleur détenteur du record de la ligue, ce ne sera pas un choix particulièrement précieux à moins d'une implosion soudaine et inattendue.

Pour ce choix, Wasserman projette que Boston sélectionne Patrick Williams, de l’État de Floride, avec le 30e choix au total.

Depuis que Celtics Wire a décrit Williams au début de la saison, il a eu une solide saison inaugurale en jouant pour Florida State, enregistrant 8,8 points, 3,3 rebonds, 1,3 passes décisives et un vol par match en 21,6 minutes par match.

Bien que les chiffres ne soient pas vraiment surprenants, le Seminole s'apparente à bien des égards au choix de Wasserman pour les Celtics avec le choix de Memphis, un attaquant plus gros mais plus brut qui aura besoin de temps pour se développer.

Avec de nombreux mois avant la fin de la saison collégiale – pour ne rien dire du projet – beaucoup de choses pourraient changer en ce qui concerne la direction que Boston pourrait prendre en juin.

Mais Wasserman peut être sur quelque chose avec ce trio étant donné la tendance des Celtics à valoriser la défense plus haut que de nombreuses équipes de la ligue et la profondeur pour laisser le temps aux deux derniers espoirs de se développer.

Une fois que le tournoi de la NCAA et la majeure partie de la saison de la NBA seront derrière nous, une image plus claire du projet de paysage 2020 devrait être mise au point.

Même encore, Ainge et la société ont souvent été insondables le soir du repêchage, et avec sept recrues sur la liste maintenant, il est possible qu'un mouvement de consolidation puisse survenir des mois avant le grand événement, peut-être même dans les semaines à venir.

Pour l'instant au moins, les fans des Celtics peuvent rêver des nouvelles perspectives passionnantes qui pourraient rejoindre l'équipe au printemps, même si aucune des perspectives mentionnées ci-dessus ne revêt le vert et le blanc.

